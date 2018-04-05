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Большая белая акула увязалась за семейной парой на лодке
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Большая белая акула увязалась за семейной парой на лодке 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Американские туристы, отдыхавшие на острове Ки-Ларго в штате Флорида, сняли на видео большую белую акулу, которая увязалась за их лодкой. Об этом сообщает UPI.
Рози Санчез (Rosie Sanchez) и ее супруг встретили хищную рыбу во время рыбалки у берегов острова. Крупная акула неоднократно приближалась к их лодке и по меньшей мере один раз толкнула борт рылом. В конце концов она удовлетворила свое любопытство и покинула людей.
Фотографии и видео, которые Санчез опубликовала в Facebook, собрали сотни лайков и комментариев. Ими поделились более четырех тысяч человек.
Большая белая акула — одна из самых крупных хищных рыб в мире. В среднем представители этого вида вырастают до 4,6-4,8 метра в длину. Особи длиной 6 метров очень редки. Считаются наиболее опасным для человека видом акул.
В апреле сообщалось, что большая белая акула погналась за австралийскими полицейскими, проверявшими трезвость водителей судов у берегов города Эдитбург. Длина рыбы была сопоставима с размерами моторной лодки, в которой они находились.
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