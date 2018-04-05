Минюст упростит адвокатам работу по бесплатной помощи людям

Напомним, несколько лет назад был принят закон о бесплатной юридической помощи. Он дает право на бесплатную правовую помощь малоимущим гражданам. В большинстве своем система работает так: местные власти создают программы, в рамках которых оплачивают работу адвокатов, бесплатно помогающих неимущим. При этом четко прописывается, кто именно вправе прийти к адвокату за бесплатной консультацией. Основной перечень таких льготников приведен в федеральном законе, но местные власти вправе расширять списки.

Получить такую помощь адвоката могут несколько категорий льготников, в том числе граждане, в семьях которых доход ниже прожиточного минимума, инвалиды I и II групп, ветераны Великой Отечественной войны, дети-инвалиды и их законные представители, дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, и их законные представители.

При этом многие адвокаты жалуются на чрезмерные требования, вынуждающие их тратить на заполнение отчетных документов больше времени, чем на оказание самой бесплатной помощи. По данным из региональных палат, именно этим объясняется их нежелание оказывать бесплатную юридическую помощь в рамках государственной системы. Многие адвокаты предпочитают оказывать помощь частным порядком, чтобы избежать бюрократических проволочек. Но это жест доброй воли, который зависит от субъективных факторов. Сегодня у адвоката есть время и желание помочь, а завтра может и не быть.

Государство же выстраивает четко работающую систему бесплатной помощи неимущим. Как рассказывают в Федеральной палате адвокатов, специалисты минюста учли замечания и при разработке проекта приказа предусмотрели исключение из отчетов тех показателей, которые не влияют на оценку оказанной бесплатной юридической помощи. В то же время изменения позволят министерству более эффективно обеспечивать мониторинг деятельности по оказанию гражданам бесплатной юридической помощи и правовому просвещению граждан.

Сегодня из-за излишней отчетности адвокаты порой отказываются подключаться к программам помощи

Кстати, Федеральная палата адвокатов начала собирать региональный опыт программ бесплатной правовой помощи, чтобы продвигать лучшие проекты по всей стране. Например, в Томской области адвокаты начали принимать граждан в МФЦ — в рамках региональной программы бесплатной правовой помощи. Региональные власти заложили в бюджете области 1 миллион рублей — на оплату работы адвокатов в рамках программы бесплатной помощи. Эти деньги адвокаты получают только в том случае, если помогут определенному (по нормативам) числу людей.