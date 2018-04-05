Возвращение «Плюшевого короля»: суд Коломны арестовал Алексея Волчека за кражу игровых автоматов

Городской суд Коломны принял решение арестовать до 9 мая подмосковного предпринимателя Алексея Волчека, получившего прозвище «Плюшевый король». Его подозревают в краже игровых автоматов, сообщил адвокат бизнесмена.

История Алексея Волчека началась в 2010 году. На тот момент игорный бизнес в России был уже запрещен, однако это не помешало предпринимателю организовать фирму и купить автоматы. Со временем количество принадлежащих ему игрушек по всей стране достигло двух тысяч. Однако о незаконном бизнесе узнали правоохранители, и его владелец попал за решетку.

На ключевых должностях фирмы работали две супружеские пары, которые были знакомыми Волчека. Они решили сохранить бизнес даже после его ареста.

Летом 2017 года «Плюшевый король» освободился из СИЗО, но остался под подпиской о невыезде. Волчек захотел вновь нажиться на автоматах. Когда он обратился к своим бывшим партнерам, они, неожиданно для него, потребовали два миллиона рублей за то, что они приглядывали за предприятием. Более того, они вывезли все оборудование в Краснодарский край и получали прибыль.

Тогда Волчек обратился в полицию, а экс-компаньоны пошли к киллеру, чтобы его заказать. Мужчина, который согласился оказать такую услугу, получил от двух семей задаток. Однако полиция успела предотвратить преступление.

Вскоре выяснилось, что пока правоохранители обрабатывали обращение «Плюшевого короля» о краже «одноруких бандитов», сам он тоже не терял время. Не дождавшись, пока автоматы вновь станут его собственностью он начал самостоятельно вывозить их из торговых центров. Если украсть устройства не получалось, он делал так, что они переставали работать, например, заклеивал скотчем отверстия для монет и портил экраны.

Так из человека, который чуть не стал жертвой киллера, бизнесмен превратился в вора. В связи с этим суд решил избрать меру пресечения для находившегося под подпиской о невыезде Волчека.

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