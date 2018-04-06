Суд Коломны арестовал Алексея Волчека за кражу игровых автоматов 

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«Рецидив?»: Пушков отреагировал на заявление Юлии Скрипаль о состоянии здоровья ее отца

Штраф в 500 тысяч рублей придётся заплатить за приглашённого иностранца, который вовремя не выехал за пределы России