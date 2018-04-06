Суд Коломны арестовал Алексея Волчека за кражу игровых автоматов 

Городской суд подмосковной Коломны принял решение арестовать до 9 мая предпринимателя Алексея Волчека, получившего прозвище «Плюшевый король».
Как сообщает «телеканал 360», в 2010 году, когда игорный бизнес в России уже был под запретом, Волчек организовал фирму и купить автоматы. Со временем количество принадлежащих ему игрушек по всей стране достигло двух тысяч. После того, как о незаконном бизнесе узнали правоохранители, предприниматель был арестован.
Летом 2017 года «Плюшевый король» освободился из СИЗО, оставшись под подпиской о невыезде. Решив вернуться в бизнес, Волчек обратился к своим бывшим партнерам, которые потребовали от него 2 млн рублей за то, что приглядывали все это время за предприятием.
В феврале в подмосковном городе Пушкино обнаружили подпольное казино. Организаторы бизнеса показали оперативникам документы, которые якобы дают право на ведение данного вида предпринимательства. Но лицензии давно не действительны по решению суда.