Жители Тольятти получили многотысячные квитанции за тепло

Тольяттинцы от одной из управляющих компаний получили платежные квитанции, в которых суммы за тепло порой на 10 тысяч рублей превысили ожидаемые.

Такого удара по семейному бюджету жители почти 400 домов в Тольятти не ожидали. Управляющая компания № 3 прислала свежие квитанции, в некоторых суммы за отопление оказались свыше 10 тысяч рублей. Люди забили тревогу. Представители УК считают, что все начисления произошли в рамках закона. «По результатам 2017 года — минус 51 млн Это то, что выставил нам поставщик в течении 12 месяцев по прибору учета. Вычли разницу, что насчитали населению. Получилось минус 51 млн Это наша задолженность, это жители недоплатили», — рассказал генеральный директор УК № 3 г. Тольятти Виктор Силивоненко.

Разовый перерасчет за отопление происходит каждый год в марте или апреле. Откуда взялась такая высокая задолженность — предстоит выяснить. Детально изучить ситуацию решили в администрации Центрального района города. По одной из версий, это произошло из-за перепотребления тепла. Отопительный сезон в прошлом году был на 18 дней дольше. Энергетики отмечают, что дополнительные корректировки платежей в адрес УК не выставляли. «В 2017 году был длиннее отопительный период. Количество суток составило 205. В 2016 году — 187 суток. Мы готовы совместно с УК № 3 сверить объемы. Пойти на встречу по каждому из домов», — заверил руководитель тольяттинского отделения «Энергосбыт плюс Самара » Александр Пивцаев.

Разбираться в ситуации будут вместе с прокуратурой , государственной жилищной инспекцией, жителями многоквартирных домов, УК и энергетиками. Они займутся проверкой всех начислений за отопление. Первый заместитель главы Тольятти Игорь Ладыка отметил: «Цель создания рабочей группы — проверка действительной потребляемой тепловой энергии по факту потребления. Проверка правильности начисления со стороны УК. Здесь задача в том, чтобы абсолютно открыто провести ревизию существующей ситуации, проанализировать ее, определить варианты работы».

На работу комиссии отводится не более 30 дней. Если начисления признают правильными, то платить придется всем, даже тем, кто против. В этом случае каждый собственник может получить беспроцентную рассрочку сроком до 12 месяцев. Для этого ему необходимо обратиться в управляющею компанию. А после проверки корректировок в УК № 3 такая же процедура ожидает и другие управляющие компании.