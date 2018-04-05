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Москвичам расскажут в «Зарядье», как жить с аллергией
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Москвичам расскажут в «Зарядье», как жить с аллергией 

Москва24 51 минуту назад
Фото: Москва24
Главный аллерголог-иммунолог столицы Александр Пампура расскажет гостям парка «Зарядье», что может вызывать аллергию, каковы ее основные симптомы, и в какой ситуации следует обратиться к врачу.
Лекцию «Пыльца, орехи и коты: как жить с аллергией» можно будет послушать в павильоне «Заповедное посольство» 10 апреля, сообщает портал мэра и правительства Москвы.
"Наша задача — понять, чем именно вызвана аллергическая реакция в каждом конкретном случае, а затем подобрать средства, с помощью которых можно найти возможность для человека вести полноценную жизнь", — сказал Пампура.
Он отметил, что число страдающих от аллергии выросло в последние десятилетия в развитых странах. Аллергическая реакция возникает на продукты питания, шерсть животных, пыль и другие раздражители.
Беседа с врачом начнется в 19:00, присоединиться к ней может бесплатно любой желающий, однако необходимо зарегистрироваться заранее.
А 11 апреля в «Зарядье» москвичам расскажут о способах преодоления экономического кризиса. Лекцию проведет декан экономического факультета МГУ Александр Аузан.
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