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Первая серия. Общественные обсуждения благоустройства начались в Нижнем Новгороде
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Первая серия. Общественные обсуждения благоустройства начались в Нижнем Новгороде 

nn.ru 1 час назад
Фото: nn.ru
Проводить исследования и разработку программ развития общественных территорий будет «Институт развития городской среды». Он же организует общественные обсуждения.
Принять участие в обсуждении может любой желающий. Проекта как такового еще не существует. На сайте организации доступна только нынешняя планировка территорий. На встречах предлагают вместе разработать перспективы развития общественного пространства, определить приоритеты, высказать пожелания и идеи. Свои замечания можно оставить на сайте уже сейчас.
График первой серии общественных обсуждений:
1. Сормовский район.
Благоустройство сквера в Центре Сормова.
Время проведения: 7 апреля, 11.00.
Место проведения: школа №82, ул. Культуры, д.1.
2. Московский район.
Благоустройство сквера имени Грабина.
Время проведения: 7 апреля, 15.00.
Место проведения: школа №115, ул. Просвещенская, д.4.
3. Нижегородский район.
Благоустройство сквера 1905 года.
Время проведения: 9 апреля, 18.00.
Место проведения: Нижегородский технический лицей №38, ул. Ванеева, д.7.
4. Канавинский район.
Благоустройство сквера Анатолия Григорьева.
Время проведения: 10 апреля, 18.00.
Место проведения: школа №52, ул. Чкалова, д.26.
5. Советский и Приокский районы.
Благоустройство Щелоковского хутора.
Время проведения: 11 апреля, 18.00.
Место проведения: школа №135, ул. Корейская, д.22.
За объекты, которые нужно обустроить в первую очередь, отдали свои голоса больше 200 тысяч нижегородцев. Всего на голосование по городу было выставлено 81 общественное пространство: по 10 в каждом районе, а на Автозаводе — 11. Кроме того, можно было вписать свой вариант в пустую строку.
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