30 стоковых фотографий, которые можно продать только инопланетянам

Стоковые снимки сделаны специально для продажи, но некоторые фотографы, кажется, об этом совсем не задумываются. На фотостоках вроде iStock и Shutterstock полно сумасшедше смешных снимков, о которых можно сказать только одно: «Что здесь вообще происходит?!» Каждую из этих работ было бы хорошо сопроводить подробным объяснением фотографа, что именно он хотел показать.

Источник: Bored Panda

Детей обучают важным жизненным навыкам.

Мужчина сквозь экран проник к клавиатуре ноутбука и печатает, пока ошарашенный кот смотрит вдаль.

Кентавр встретил не ту половину своего сородича, и его это очень озадачило.

Кот с букетом у ног хозяйки.

Женщина в лесу разбрасывает макароны.

«Прошу прощения, но, кажется, вы сидите на моем мужчине».

Необычное предложение руки и сердца.

«Девушка, у вас даже компьютер не включен».

Кажется, убийца найден.

Мальчик устанавливает новейшее программное обеспечение.

Котозмей варит магическое зелье.

«Никакой картошки во время работы».

Мужчина обеспокоенно держит рыбу.

Нужно добраться до дома, пока не началась гроза, но кошачий светофор горит зеленым.

Когда загуглил «Большая птица» и не разочаровался.

Женщина-Гитлер в одеяле для пикника чистит картошку.

«Ахаха, хватит сопротивляться, дай мне уже тебя зарезать».

Классический пример идиотской стоковой фотографии: девушка так держит инструмент, что у нее могут быть проблемы.

Особенно хороши снимки, где фотограф хочет изобразить хакеров.

Выглядит как призыв пить за рулем.

Сцена из фильма «Котаник». Леонардо Ди Котрио и Кот Уинслет.

Ребенок создал брешь в пространственно-временном континууме, отправил ноги в другое измерение, сломал спину и смеется.

Как обеспечить детям безопасность в интернете.

Аривидерчи!

Он просто принимает ванну, ничего особенного.

Терять память больнее, чем кажется.

Змея-афроамериканка на собеседовании.

Она просто немного не в духе, а теперь гоните соленые огурцы!

Женщина обезоружила грабителя, забывшего, что у него есть вторая рука.

Мужчина спит на торте.