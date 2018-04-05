Таксисты не испугались обязательного страхования пассажиров

Минфине поддержали введение обязательного страхования пассажиров такси, законопроект о котором был внесен в Госдуму . Однако ведомство выступает против создания агрегатора, который мог стать избыточной нагрузкой для операторов такси и послужить выдавливанию легальных операторов с рынка и намерено «обсуждать» это и другие замечания к документу с депутатами.

Глава профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов заверил НСН, что введение страхования на стоимости услуг такси не отразится (слушайте аудио).

«Вы знаете, ничего не изменится. Совершенно ничего. Это мое мнение. Цены не увеличатся, на пассажирах это не скажется. Цены и так снижаются. То, что они вводят страхование пассажиров, — лучше б они научили водителей. Нужно, чтобы водители-профессионалы работали, а не те, которые без году неделя за рулем. И ничего страховать бы не пришлось», — сказал он.