Коллективу БЕЛТА пожелали творить смелее и креативнее

Творить «смелее и креативнее» пожелала крупнейшему информационному агентству Беларуси пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт , представляя коллективу нового генерального директора БЕЛТА Ирину Акулович.

Наталья Эйсмонт отметила, что у Белорусского телеграфного агентства с назначением нового руководителя открывается новый этап в его истории. «Усиливаться предстоит по всем фронтам, и все последние кадровые решения по крупнейшим СМИ это подтверждают». Споуксмен белорусского лидера призвала журналистов «не бояться пробовать и еще смелее использовать преимущества», которые у них есть на интернет-пространстве.

Коллективу агентства и новому руководству она пожелала не останавливаться на достигнутом и добиваться еще больших успехов. «С сегодняшнего дня вы уже должны идти семимильными шагами. Во всех наших государственных СМИ новое руководство, и улучшений, качественных изменений ждут быстрых и ярких», — подчеркнула пресс-секретарь.

Наталья Эйсмонт обратила внимание и на тот факт, что Ирина Акулович стала первой женщиной в Беларуси, возглавившей крупнейшее государственное СМИ. В свою очередь Ирина Акулович подчеркнула особую роль БЕЛТА, информация которого известна каждому журналисту, а ее подписчиками стало большое число отечественных и иностранных СМИ. «Хочется всегда быть и оставаться первыми», — заявила новый руководитель, добавив, что именно в этом и заключается на данном этапе «основная задача».