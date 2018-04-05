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Коллективу БЕЛТА пожелали творить смелее и креативнее
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Коллективу БЕЛТА пожелали творить смелее и креативнее 

Российская Газета 1 час назад
Фото: Российская Газета
Творить «смелее и креативнее» пожелала крупнейшему информационному агентству Беларуси пресс-секретарь Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт, представляя коллективу нового генерального директора БЕЛТА Ирину Акулович.
Наталья Эйсмонт отметила, что у Белорусского телеграфного агентства с назначением нового руководителя открывается новый этап в его истории. «Усиливаться предстоит по всем фронтам, и все последние кадровые решения по крупнейшим СМИ это подтверждают». Споуксмен белорусского лидера призвала журналистов «не бояться пробовать и еще смелее использовать преимущества», которые у них есть на интернет-пространстве.
Коллективу агентства и новому руководству она пожелала не останавливаться на достигнутом и добиваться еще больших успехов. «С сегодняшнего дня вы уже должны идти семимильными шагами. Во всех наших государственных СМИ новое руководство, и улучшений, качественных изменений ждут быстрых и ярких», — подчеркнула пресс-секретарь.
Наталья Эйсмонт обратила внимание и на тот факт, что Ирина Акулович стала первой женщиной в Беларуси, возглавившей крупнейшее государственное СМИ. В свою очередь Ирина Акулович подчеркнула особую роль БЕЛТА, информация которого известна каждому журналисту, а ее подписчиками стало большое число отечественных и иностранных СМИ. «Хочется всегда быть и оставаться первыми», — заявила новый руководитель, добавив, что именно в этом и заключается на данном этапе «основная задача».
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