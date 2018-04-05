В Москве наградили победителей конкурса журналистов

МОСКВА , 5 апр — РИА Новости . Торжественная церемония награждения победителей XXIV всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» прошла в Москве в четверг, лауреатами стали представители как федеральных, так и региональных СМИ.

"Мы, конечно, будем этот конкурс продолжать, скоро ему исполнится четверть века. Очень приятно, что даже самые маленькие районные газеты могут принимать участие, что коллеги из глубинки пишут совершенно уникальные, фундаментальные по сути работы, связанные с бизнесом, экономикой, и получают здесь награды. Всем победителям сегодняшним желаю от всей души творческих успехов", — сказал Соловьев на церемонии награждения, которая прошла в пресс-центре МИА «Россия сегодня».

Победители конкурса традиционно получают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России, а также ценные призы.