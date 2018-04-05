В Москве наградили победителей конкурса журналистов 

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей XXIV всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» прошла в Москве в четверг, лауреатами стали представители как федеральных, так и региональных СМИ.
Соорганизаторами конкурса являются Торгово-промышленная палата РФ, Союз журналистов России и МИА «Россия сегодня». Награды победители получили из рук гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева и президента торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина.
"Мы, конечно, будем этот конкурс продолжать, скоро ему исполнится четверть века. Очень приятно, что даже самые маленькие районные газеты могут принимать участие, что коллеги из глубинки пишут совершенно уникальные, фундаментальные по сути работы, связанные с бизнесом, экономикой, и получают здесь награды. Всем победителям сегодняшним желаю от всей души творческих успехов", — сказал Соловьев на церемонии награждения, которая прошла в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
В номинации лучшее федеральное средство массовой информации победителем стало Общественное телевидение России. В номинации лучшее региональное средство массовой информации лауреатами конкурса стали деловой журнал «Бизнес и власть» (Вологодская область), газета «Бизнес-класс» (Архангельск), газета «Знамя» (Тамбовская область), телеканал «Тула», филиал ГТРК «Новосибирск», интернет-журнал «Бизнес-изба» (Белгород) и ряд других СМИ из самых разных регионов России.
Победители конкурса традиционно получают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России, а также ценные призы.