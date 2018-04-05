Ещё
В Москве наградили победителей конкурса журналистов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Москве наградили победителей конкурса журналистов 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Торжественная церемония награждения победителей XXIV всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России» прошла в Москве в четверг, лауреатами стали представители как федеральных, так и региональных СМИ.
Соорганизаторами конкурса являются Торгово-промышленная палата РФ, Союз журналистов России и МИА «Россия сегодня». Награды победители получили из рук гендиректора МИА «Россия сегодня» Дмитрия Киселева, председателя Союза журналистов России Владимира Соловьева и президента торгово-промышленной палаты РФ Сергея Катырина.
"Мы, конечно, будем этот конкурс продолжать, скоро ему исполнится четверть века. Очень приятно, что даже самые маленькие районные газеты могут принимать участие, что коллеги из глубинки пишут совершенно уникальные, фундаментальные по сути работы, связанные с бизнесом, экономикой, и получают здесь награды. Всем победителям сегодняшним желаю от всей души творческих успехов", — сказал Соловьев на церемонии награждения, которая прошла в пресс-центре МИА «Россия сегодня».
В номинации лучшее федеральное средство массовой информации победителем стало Общественное телевидение России. В номинации лучшее региональное средство массовой информации лауреатами конкурса стали деловой журнал «Бизнес и власть» (Вологодская область), газета «Бизнес-класс» (Архангельск), газета «Знамя» (Тамбовская область), телеканал «Тула», филиал ГТРК «Новосибирск», интернет-журнал «Бизнес-изба» (Белгород) и ряд других СМИ из самых разных регионов России.
Победители конкурса традиционно получают дипломы Торгово-промышленной палаты Российской Федерации и Союза журналистов России, а также ценные призы.
РИА Новости: последние новости
РБК и "Коммерсант" раскрыли подробности недавних увольнений журналисток Из зоны паводка в Волгоградской области эвакуировали более 100 человек Хозяева дачи в Подмосковье обнаружили в летнем душе тело младенца
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Для россиян придумали американское наказание118
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня18
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ112
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой476
Лучшие уехали. Хантсман о высылке дипломатов США90
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение