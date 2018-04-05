Пилотный проект по созданию автоматических парковок могут ввести в Балашихе

Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров после знакомства с резидентами нового городского коворкинг-центра.

Компания МКСИСТЕМС — один из резидентов нового коворкинга. Она создает 14 различных моделей наземных, подземных и полуавтоматических вертикальных многоуровневых парковок. Такая парковка позволяет разместить большое количество автомобилей на ограниченной площади.

Это действительно интересный проект. Компания занимается исключительно производством такой продукции — системами парковки и часть этого производства расположена у нас в городе. Денис Петрович предложил им выйти на рынок именно с точки зрения самостоятельных инвестиций в строительство таких парковок. Реализация такого проекта в Балашихе станет пилотным в Московской области

Он добавил, что администрация готова обсудить с владельцами компании места для строительства автоматических парковок.

Мы переговорили с главой Балашихи Сергеем Юровым и с инвестором и договорились о том, что совместно разработаем и предложим для одобрения губернатору Андрею Воробьеву программу субсидирования оснащения обычных парковочных мест таким автоматизированным комплексом

— Денис Буцаев.

Он добавил, что часть стоимости оборудования будет погашена за счет субсидий, а остальное предприниматели компенсируют за счет взимания платы за парковку.

После открытия коворкинга «Старт» в Балашихе Денис Буцаев и Сергей Юров провели встречу с предпринимателями города. Бизнесмены задавали вопросы о мерах поддержки, размещении рекламных конструкций и налоговых льготах.