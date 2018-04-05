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Застройщики Подмосковья могут предоставить ежеквартальную отчетность через портал госуслуг
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Застройщики Подмосковья могут предоставить ежеквартальную отчетность через портал госуслуг 

РИАМО 1 час назад
Сотрудники подмосковного Главгосстройнадзора напомнили застройщикам, что они обязаны ежеквартально представлять отчетность о деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства, однако теперь это сделать через региональный портал госуслуг, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.
В четверг в Главном управлении государственного строительного надзора Московской области прошел вебинар по вопросу предоставления ежеквартальной отчетности застройщиков. Участие в онлайн-встрече приняли более 20 представителей строительных компаний.
«На вебинаре сотрудники Главгосстройнадзора напомнили, что застройщик ежеквартально должен представить в Главгосстройнадзор отчетность об осуществлении деятельности, связанной с привлечением денежных средств участников долевого строительства. Если ранее заявитель направлял ежеквартальную отчетность застройщика по почте с сопроводительным письмом или привозил в уполномоченный орган на бумажном носителе, теперь подать документы можно онлайн на региональном портале госуслуг (РПГУ)», — говорится в сообщении.
Сайт госуслуг помимо этого предоставляет еще некоторые преимущества.
«На портале госуслуг заявитель может отследить ход обработки своего обращения», — отметил руководитель надзорного органа Руслан Тагиев.
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