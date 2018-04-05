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Под Нижним Новгородом будут судить акушера за смерть роженицы с ребенком
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Под Нижним Новгородом будут судить акушера за смерть роженицы с ребенком 

РИА Новости 1 час назад
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 5 апр — РИА Новости. Врач-акушер из Выксунского района Нижегородской области, у которого в результате операции умерли роженица с ребенком, предстанет перед судом, сообщило региональное СУСК РФ.
Следователи полагают, что инцидент произошел в январе 2016 года. В выксунскую районную больницу поступила 32-летняя роженица. Обвиняемый в это время являлся дежурным врачом. Через два часа после поступления у женщины диагностировали начавшуюся асфиксию плода, и врач перевел ее в операционную для кесарева сечения.
В ходе операции врачу не удалось спасти новорожденного — ребенок был извлечен мертвым. После выявления у роженицы обширного кровотечения врач продолжил дальнейшие хирургические манипуляции. Затем женщину перевели в реанимацию, где она спустя несколько часов скончалась, добавили в СК.
"По версии следствия, обвиняемый при поступлении женщины в больницу не обеспечил контроль за внутриутробным состоянием плода, несвоевременно диагностировал его сердцебиение, что привело к гибели плода. В дальнейшем из-за ненадлежащего исполнения своих обязанностей обвиняемый во время операции не остановил кровотечение: операция закончена без ушивания двух сосудов в области разрыва, которые продолжали кровоточить и после окончания операции, и из-за этого роженица скончалась", — говорится в сообщении.
Сейчас уголовное дело в отношении врача-акушера направлено в суд для рассмотрения по существу, уточнили в ведомстве. Он обвиняется в причинении смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения своих профессиональных обязанностей. Максимальное наказание за это преступление предусматривает до трех лет лишения свободы.
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