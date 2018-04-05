Мэр Лапушкина отправила глав районов Самары на прогулку

Из-за резкой оттепели в Самаре наблюдаются серьезные потопы. Ситуацию обсудили на совещании в администрации города.

Справиться с проблемой пытаются сотрудники МП «Инженерные системы», прочищая ливневки, и работники МП «Благоустройство», которые откачивают воду с дорог.

Во дворах же дело доходит до смешного. В качестве примера привели ситуацию на проспекте Кирова, 202. По словам руководителя управляющей компании, после обращения жителей работники УК выехали на место, но ликвидировать затопление не смогли — техника не преодолела образовавшуюся ледяную колею.

— К сожалению, это не единичный случай. Делайте выводы из этой ситуации, прислушивайтесь к людям. Они недовольны, что чиновники не видят своими глазами происходящего на вверенных им территориях. Поэтому возвращаемся к старой, доброй традиции — пешему обходу районов. Сегодня каждый должен осмотреть свои территории и закрепить за ними ответственных сотрудников, — поручила главам районов мэр Елена Лапушкина

Также руководители райадминистрации должны напомнить председателям ТСЖ и ЖСК о том, что они ответственны за содержание проездов, раз уж собирают деньги с жильцов домов.

Нашлась работа и для членов общественных советов микрорайонов. Они должны совершать ежедневные поквартирные обходы и призывать граждан очищать козырьки своих балконов от снега и сосулек.