Каких кавказских женщин не брали замуж

Существует миф о том, что все кавказские женщины выходят замуж. Если не сами, то их обязательно выдают. И все же испокон веков «брали» туда не всех.

Вдовы и разведённые

Большинство мужчин Северного Кавказа брали в жены невинных молоденьких девушек. Недостатка в них обычно не было. Зачем же брать жену, принадлежавшую уже кому-то другому? Да еще, может быть, с детьми от другого мужчины? Разве что брат покойного мужа вдовы мог считать себя ответственным за ее судьбу и взять ее в жены.

Разведенных вообще часто сторонились. Если муж сам развелся с ней, значит, что-то не так — может, плохо выполняет супружеские обязанности или бесплодна… Если же сама женщина настояла на разводе — возможно, у нее слишком строптивый характер.

Сейчас отношение к вдовам и разведенным, конечно, несколько более либеральное, хотя в аулах они все-таки не являются желанными невестами.

Больные женщины

Первая задача женщины — выйти замуж и родить детей — так было на Северном Кавказе много веков. Если у женщины был какой-то физический изъян, хроническое заболевание, которые мешали ей выполнять обязанности по дому, или она по каким-то причинам не могла иметь детей, замуж ее никто не брал.

В наши дни происходит то же самое. У одной жительницы Ингушетии во время родов умер младенец, а самой ей из-за заражения внутренних органов ампутировали матку. После этого ее выгнали из дома мужа, так как она больше не могла выполнять свою основную «функцию».

Женщины, имеющие отношения вне брака

Отношения женщины с мужчиной вне семьи всегда не то чтобы не приветствовались, но находились под строгим запретом. Даже если женщина так и не выходила замуж, становилась вдовой или разводилась, она не имела права завести себе любовника. Иначе ее и любовника могли убить. Называлось это «убийством чести», и делали это обычно родственники женщины — отец или брат.

Сегодня так называемый адат, по которому за аморальное поведение положено убийство, продолжает действовать, хоть и завуалированно. Не так давно Старопромысловский суд Грозного приговорил к 7 годам колонии местного жителя Султана Даурбекова за убийство родной дочери. Но чаще всего эти преступления маскируются под самоубийства или несчастные случаи и покрываются правоохранительными органами , сотрудники которых также нередко являются родственниками убитых женщин и сами принимают участие в убийстве. Конечно, подобные случаи единичны, в некоторых селах «убийства чести» вообще не практикуются… Но и замуж, особенно в ортодоксальную семью, девушку, подозреваемую в том, что у нее уже с кем-то были сексуальные отношения, не возьмут.

Женщины других национальностей

Семья дагестанца обычно была против, если он хотел жениться, скажем, на армянке или русской, даже если девушка жила рядом по соседству. Слишком уж различался уклад жизни в семьях разных национальностей. Русскую невестку сложно было научить подчиняться мужу, уважать его родных, выполнять многообразные обязанности по дому…

Сейчас межнациональные браки отнюдь не редкость, но, как правило, не практикуются в семьях ортодоксальных мусульман.

Эмансипированные женщины

Девушки, которые вели себя слишком дерзко и самостоятельно для мусульманской женщины, например, стремились получить образование, равное мужскому, никогда не котировались в качестве невест. Такую девушку могли и не взять замуж вообще.

Когда женщинам разрешили получать высшее образование, за «образованную» калым давали даже меньше, чем за «необразованную», потому что ожидали, что выпускница вуза станет качать права в семье мужа и не будет заниматься домом, детьми и хозяйством, как положено.