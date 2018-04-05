У вас 49 часов для активации бесплатной копии Crusader Kings II

На прошлой неделе пользователям РС повезло обзавестись сразу двумя играми — The Darkness 2 и Spec Ops: The Line, — однако на этом щедрые предложения, от которых невозможно отказаться, не заканчиваются.

До 21:00 по московскому времени 7 апреля в Steam можно забрать полную версию ролевой стратегии Crusader Kings II без дополнительной платы. Активировав, она навсегда останется на аккаунте пользователя.

В своё время мы поставили игре 8,5 баллов, поэтому её определённо стоит оценить.

Любителей стратегий от Paradox игра точно не разочарует, не знакомым же с серией лучше начинать с чего попроще. Но если все-таки окунуться в интриги средневековых феодалов, вы рискуете уплыть далеко за буйки — создатели Europa не латным сапогом консоме хлебают.

Обзор Crusader Kings II