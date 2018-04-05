ВТБ готов участвовать в реализации инвестиционных проектов в Дагестане

МАХАЧКАЛА , 5 апреля. / ТАСС /. Банк ВТБ готов участвовать в развитии Дагестана , в том числе и в реализации инвестпроектов на территории республики. Об этом заявил в четверг руководитель корпоративного бизнеса банка ВТБ в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО) Александр Дыренко на встрече с председателем правительства Дагестана в Махачкале.

"Сегодня у нас есть только одна точка продаж в Махачкале, представленная рассчетно-кассовым обслуживанием юридических лиц. Кроме того, мы готовы участвовать в развитии республики, в том числе и в рамках реализации инвестпроектов", — сказал Дыренко, слова которого приводит пресс-служба администрации главы и правительства Дагестана.

При этом хотелось бы, отметил Дыренко, чтобы использовались такие инструменты, как госгарантии, которые помогут минимизировать возможные риски в кредитовании тех или иных предприятий.

"Мы видим перспективу сотрудничества в сфере малого бизнеса", — добавил руководитель корпоративного бизнеса ВТБ в СКФО.

"Скудные предложения" со стороны банков

Артем Здунов , как сообщили в пресс-службе, в качестве приоритетных обозначил такие направления взаимодействия, как расчетно-кассовое и кредитное обслуживание. «Те инвесторы, которые планируют зайти в республику или уже работают здесь, имеют скудные предложения со стороны банковской системы. Из системообразующих банков в Дагестане функционируют единицы. Поэтому мы хотели бы поговорить о партнерстве в реализации инвестпроектов», — сказал он.

"Мы знаем, что ВТБ — это быстрый банк по рассмотрению заявок, занимающий четкие позиции в работе с клиентами. Хотелось бы, чтобы все это было применимо у нас в республике", — добавил глава кабинета министров.

Председатель правительства региона также отметил, что «если умело применить те программы, возможности, которые сейчас даются со стороны Минэкономразвития , корпораций, и наладить командную работу, то результат будет положительный».

"Есть такие формы поддержки, как субсидирование процентной ставки, предоставление поручительств гарантийного фонда, за счет которых вы сможете снизить свои риски. А формы инфраструктурной поддержки, размещение на промышленных площадках, налоговые льготы, которые республика может предоставить, позволят оптимизировать сам бизнес", — заключил премьер-министр Дагестана.