Стал известен подробный план благоустройства территории города Пскова на 2018 год, за него будут голосовать депутаты Псковской городской думы 6 апреля. Кроме крупных объектов (см. ниже) в план благоустройства входит строительство дополнительного освещения на 49 пешеходных переходах на улицах города Пскова в 2018 году, ремонт 70 колодцев, прочистка 48 км сетей ливневой канализации, ремонт автобусных остановок, высадка цветов на 28 клумбах Пскова, ремонт 26 игровых площадок и установка 25 стендов на детских спортивно-игровых площадках.п/пРемонтируемый участокОтветственный за организацию выполнения работ2018Ввод, кмИсточник и объем финансирования, тыс. руб.1.1Ремонт моста имени 50— летия Октября через реку Великая в г. ПсковеУправление городского хозяйства Администрации г. Пскова0,2Бюджет Псковской области — 9896,0Бюджет муниципального образования «Город Псков» — 300,0Итого: 10 196,0*При условии предоставления лимитов1.2Строительство улично-дорожной сети вокруг жилого квартала «Северный» в створе ул. Инженерной и ул. ЮностиУправление городского хозяйства Администрации г. Пскова1,153Бюджет Псковской области -108923,0Бюджет муниципального образования «Город Псков» — 0Итого: 108 923,0*При условии предоставления лимитов1.3Выполнение работ по капитальному ремонту тротуаров по улице Я. РайнисаУправление городского хозяйства Администрации г. Пскова0,6Бюджет Псковской области -7795,0Бюджет муниципального образования «Город Псков» — 79,0Итого: 7 874,01.4Ремонт ул. Герцена в городе ПсковеУправление городского хозяйства Администрации г. Пскова1,142Бюджет Псковской области -4624,0Бюджет муниципального образования «Город Псков» — 47,0Итого: 4 671,01.5Ремонт ул. Кузнецкой (на участке от вечного огня до площади Победы, от площади Победы до ПК 13+000) в городе ПсковеУправление городского хозяйства Администрации г. Пскова0,668Бюджет Псковской области -6248,0Бюджет муниципального образования «Город Псков» — 63,0Итого: 6 311,01.6Ремонт ул. Кузнецкой (на участке от Октябрьского проспекта до ул. Ипподромной) в городе ПсковеУправление городского хозяйства Администрации г. Пскова0,600Бюджет Псковской области -14109,0Бюджет муниципального образования «Город Псков» — 159,0Итого: 14 268,01.7Ремонт ул. Алмазной (от ул. Чудской в сторону ул. Л. Поземского) в городе ПсковеУправление городского хозяйства Администрации г. Пскова0,163Бюджет Псковской области -1527,0Бюджет муниципального образования «Город Псков» — 15,0Итого: 1 542,01.8Ремонт ул. Литейной в городе ПсковеУправление городского хозяйства Администрации г. Пскова1,617Бюджет Псковской области -519,0Бюджет муниципального образования «Город Псков» — 5,0Итого: 524,01.9Ремонт ул. Красных партизан в городе ПсковеУправление городского хозяйства Администрации г. Пскова0,310Бюджет Псковской области -4100,0Бюджет муниципального образования «Город Псков» — 41,0Итого: 4 141,01.10Ремонт ул. К. Маркса (на участке от ул. Некрасова до ул. Пушкина) Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова0,182Бюджет Псковской области -2883,0Бюджет муниципального образования «Город Псков» — 29,0Итого: 2 912,01.11Ремонт ул. АлехинаУправление городского хозяйства Администрации г. Пскова0,265Бюджет Псковской области -0Бюджет муниципального образования «Город Псков» — 3700,0Итого: 3 700,01.12Ремонт тротуара по ул. Л. Толстого (от ул. Речной до автобусной остановки «Школа №17»), и по ул. Н. Васильева (от д.69 до д. 75) Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова1,040Бюджет Псковской области -0Бюджет муниципального образования «Город Псков» — 1730,0Итого: 1 730,01.13Разработка проектно-сметной документации: «Реконструкция перекрестка ул. Я. Фабрициуса и ул. Гражданской в г. ПсковеУправление городского хозяйства Администрации г. Пскова Бюджет Псковской области -2570,0Бюджет муниципального образования „Город Псков“ — 26,0Итого: 2 596,01.14Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции перекрестка ул. Инженерной и ул. Индустриальной со строительством стоянки для автотранспорта у поликлиники № 3Управление городского хозяйства Администрации г. Пскова Бюджет Псковской области -0Бюджет муниципального образования „Город Псков“ — 1065,16Итого: 1 065,16 1.15Разработка проектной и рабочей документации по реконструкции перекрестка ул. Кузнецкой, ул. Карла Маркса и ул. Плехановский посад с устройством кругового движенияУправление городского хозяйства Администрации г. Пскова Бюджет Псковской области -0Бюджет муниципального образования „Город Псков“ — 979,8Итого: 979,8