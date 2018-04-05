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Новые корпуса авиационной корпорации «Рубин» планируют построить в Балашихе
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Новые корпуса авиационной корпорации «Рубин» планируют построить в Балашихе 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
Об этом сообщил глава городского округа Сергей Юров по итогам посещения предприятия с заместителем председателя правительства Московской области — министром инвестиций и инноваций региона Денисом Буцаевым.
Совместно с предприятием мы прорабатываем крупный проект по строительству дополнительных цехов. С правительством Московской области рассматриваем земельный участок, который расположен к северу от занимаемого корпорацией «Рубин» участка. Планируем до конца этого года закончить все необходимые процедуры по оформлению земли
Сергей Юров.
Генеральный директор корпорации Евгений Крамаренко провел для Дениса Буцаева и Сергея Юрова экскурсию по предприятию. В том числе они посетили открывший в 2017 году цех по производству высокотехнологичных гидравлических агрегатов для самолетов. По словам Евгения Крамаренко, новый корпус оснащен современным высокоточным оборудованием. Открытие цеха позволило создать около 150 новых рабочих мест. После того как производство выйдет на полную мощность, предполагается, что количество рабочих мест увеличится до 230.
Предприятие активно развивается, инвестирует в средства производства, участвует в большинстве как региональных, так и федеральных программ поддержки. Мы также и дальше будем поддерживать это предприятие. Для Балашихи и для Подмосковья это ключевой сегмент промышленности, который нужно поддерживать
— Денис Буцаев.
Авиационная корпорация «Рубин» разрабатывает, производит и ремонтирует изделия
взлетно-посадочных
устройств и гидроагрегатов для отечественных летательных аппаратов. Во время визита в Балашиху Денис Буцаев вместе с Сергеем Юровым также посетил предприятие по производству красок и лаков «Акзо Нобель Декор». В 2017 году в модернизацию его производства было вложено около 8 миллионов рублей.
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