Тольяттинцам рассказали, как выбрать счет для капитального ремонта

Тратить деньги эффективно и только на необходимые вещи. Жильцы многоквартирных домов все чаще открывают специальные счета, чтобы платить за капитальный ремонт напрямую и без посредников. Однако не все собственники справляются с ответственностью, которая на них ложится.

Лифты многоквартирного дома на Приморском бульваре города Тольятти работают 48 лет. Они постоянно ломаются, а пенсионеры периодически в них застревают. Об их замене мечтают давно. Специально для этого открыли специальный счет в фонде капитального ремонта, чтобы ускорить покупку новой техники. Но за два года собрать удалось только на один из шести лифтов. «Решили свой специальный счет открыть. А так как мы стояли в программе по замене лифтов с 2010 года, нас включили в программу замены лифтов в 2016 году. Ну мы два года проплатили, смотрим, что мы на один лифт только собрали», — рассказала председатель совета дома № 48 Надежда Шакрыл.

В случае с домом на Приморском бульваре жители закрыли специальный счет и открыли общий у регионального оператора. Вся ответственность теперь лежит на нем. Собственникам необходимо только своевременно оплачивать взносы. Все накопленные деньги переведены на новый баланс. Теперь жители дома получают новые квитанции. Специалисты отмечают, что при открытии специального счета нужно заранее рассчитывать свои силы и средства. Руководитель регионального центра общественного контроля ЖКХ Виктор Часовских пояснил: «При открытии спецсчетов необходимо знать, что дополнительные средства по обслуживанию этого спецсчета должны нести сами собственники. Поэтому прежде чем открывать спецсчета, необходимо действительно подумать, смогут ли эти жители обслуживать эти счета и собирать эти деньги».

Теперь региональный оператор может добавить недостающие средства на приобретении оставшихся лифтов. Заменить их планируют в течение 2018 года.