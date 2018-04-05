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Поддельные удостоверения журналистов продают в интернете
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Поддельные удостоверения журналистов продают в интернете 

360tv.ru 1 час назад
Фото: 360tv.ru
В Москве мошенники продают удостоверение журналистов по 5 тысяч рублей за штуку, прикрываясь неизвестной газетой, которую можно легко найти в интернете. Они якобы устраивают людей на работу, но внештатными корреспондентами. А те, по их словам, могут проходить на любые мероприятия бесплатно. Даже на финал чемпионата мира.
Всего за 5 тысяч рублей вы получите удостоверение, с которым сможете не только пройти на любое мероприятие, но и получить в подарок специальный пропуск на автомобиль — такой «ключ от всех дверей» вместе с  пресс-картой
обещают пользователи в Instagram от имени московского сетевого издания федеральной газеты «Российские новости». Имея такое удостоверение можно даже бесплатно попасть на чемпионат мира по футболу. Продавцы утверждают, что быть в статусе журналиста — значит быть немного выше всех остальных людей.
Чтобы попасть на матч чемпионата мира, недостаточно даже официальной
пресс-карты. Необходимо почти за год пройти аккредитацию — это несколько дней работы продюсеров и представителей ФИФА. И даже в этом случае не факт, что журналист будет допущен в чаши стадионов. Возможно, просто получит разрешение находиться на открытых тренировках и пресс конференциях.
Корреспондент «360» написал молодому предпринимателю из Instagram с просьбой получить удостоверение в течение нескольких часов
из-за  скорого отъезда. Встреча прошла прямо напротив МИА «Россия сегодня», но сотрудник федеральной газеты ничего не заподозрил.
Удостоверение очень похоже на настоящее, да еще и грамотная заученная речь продавца — отбоя от клиентов у креативных предпринимателей нет. Газета такая вроде бы действительно существует, но дозвониться до нее не удалось. И в сомнительной новостной группе «ВКонтакте» последняя запись опубликована год назад. Но если не вглядываться в подробности, рыба с крючка не сойдет, поверит.
Юристы подчеркивают: продавцы корочек вряд ли понесут наказание, а вот желающие примерить образ акулы пера не по праву вполне могут попасть на скамью подсудимых.
Уголовная ответственность предусмотрена за подделку документов. Тут, как правило, привлекают к ответственности не тех, кто подделывает документы, а тех, кто ими пользуется. Второй вариант — это когда действительно существует СМИ, зарегистрировано надлежащим образом, в соответствии с законом, то есть внесено в реестр средств массовой информации, но, по сути, оно создавалось для таких вот целей, то есть делать удостоверения журналистские и продавать
— адвокат.
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