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В Совфеде выразили надежду на честность британского правосудия
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В Совфеде выразили надежду на честность британского правосудия 

RT на русском 1 час назад
Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН выразил надежду на честность британского правосудия.
«Вообще-то они в таком критическом состоянии, британцы, потому что они настолько всё обострили, настолько всё запутали, что сейчас, если Юлия Скрипаль не будет говорить то, что бы им хотелось от неё услышать, я думаю, будет скандал», — заявил сенатор.
Тем не менее, он надеется, что британское правосудие будет справедливо.
Как отметил Джабаров, есть ещё сестра Скрипаль, которая поедет в Соединённое Королевство, и пока преждевременно что-то говорить.
Ранее Юлия Скрипаль рассказала о своём самочувствии.
Также сообщалось, что Юлии Скрипаль передали предложение консульской помощи от России.
RT на русском: последние новости
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