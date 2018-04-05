В Совфеде выразили надежду на честность британского правосудия

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с НСН выразил надежду на честность британского правосудия.

«Вообще-то они в таком критическом состоянии, британцы, потому что они настолько всё обострили, настолько всё запутали, что сейчас, если Юлия Скрипаль не будет говорить то, что бы им хотелось от неё услышать, я думаю, будет скандал», — заявил сенатор.

Тем не менее, он надеется, что британское правосудие будет справедливо.

Как отметил Джабаров, есть ещё сестра Скрипаль, которая поедет в Соединённое Королевство , и пока преждевременно что-то говорить.

Ранее Юлия Скрипаль рассказала о своём самочувствии.