Пистолет-пулемет «Шмайсер»: чем он был хуже ППШ

Советский кинематограф сделал этот автомат символом военного времени. Автоматчики, в черных касках маршируют по захваченному городу; партизаны, с характерным треском, расстреливают немецкую колонну.. В каждом образе мелькает легендарный «шмайсер». Автомат, уходящий корнями во времена Первой Мировой войны, привнес новаторские решения в разработку оружия, но оставил множество вопросов в истории.

Переходный период

Предпосылки по созданию пистолетов пулеметов, возникли еще во время Первой мировой войны. Первые образцы были созданы уже в 1915 году, однако по большей части они представляли из себя обычные облегченные пулеметы. В 1917 году немецкий оружейник Хуго Шмайсер (Hugo Schmeisser) запатентовал свой собственный вариант пистолета пулемета— MP-18, который представлял из себя удачное сочетание формы карабина и пистолетной механики, подобное решение легло в основу будущих пистолетов пулеметов. В свою очередь MP-18 был принят на вооружение и успел побывать на полях сражений, однако не долго.

Шмайсер или Формель

Германия потерпела поражение в войне, но разработки пистолетов пулеметов в стране не прекратились. Хотя по условиям Версальского договора производство многих видов вооружения в Германии оказалось под запретом, автоматы продолжали производиться в качестве оружия для полиции. Приход к власти Гитлера дал немецким инженерам новый импульс к разработке. В 1938 году немецкая фирма ERMA получает заказ на разработку автомата для нужд армии. Работа велась под руководством известного конструктора Генриха Фольмера, который уже давно работал над подобным вооружением, в результате появился легендарный «шмайсер», точнее MP38. Примечательно, что при разработке рассматривались идеи других немецких конструкторов, в том числе небезызвестного Хуго Шмайсера, однако сам он не имел прямого отношения к разработке автомата.

Война диктует изменения

На момент своего появления MP38 был настоящим новшеством. Автомат изготавливался исключительно из металла и пластмассы, что снижало его вес и удешевляло производство. Впервые на немецких пистолетах-пулеметах был применен складной приклад, который обеспечивал преимущества десантникам и экипажам боевых машин. Кроме того, автомат обладал относительно небольшим темпом стрельбы, около 600 выстрелов в минуту, что существенно повышало точность и кучность. К 1940 году была проведена модернизация MP 38: новый автомат MP 40 практически не отличался от своего предшественника, однако именно он, с учетом упрощения производства, стал массовым автоматом вермахта с 1940 по 1944 было изготовлено около 750 тысяч единиц оружия.

Достоинства и недостатки

При всех преимуществах Maschinenpistole 40 (MP40) имел и ряд недостатков. Так, используемый в автомате магазин был склонен к перекосам, достаточно капризен к загрязнению и сложен в заряжании, особенно в зимний период. Проявлялись проблемы и со складным прикладом: быстро расшатывался фиксатор. Кроме того, медленный темп стрельбы и девятимиллиметровый патрон проигрывали по показателям советским автоматам ППС, и в особенности ППШ. По надежности и производству, наши автоматы также превосходили MP 40. Несмотря на это немецкий автомат был очень любим немецкими и советскими солдатами: так, до появления ППС, наши разведчики отдавали предпочтение немецкому автомату, ценя его компактность, легкий вес и удобство— ведь в снаряженном состоянии MP 40 весил куда легче габаритного ППШ.

Так был ли Шмайсер?

До сих пор остается открытым вопрос, какое участие принял Хуго Шмайсер в создании MP 40. Все же слава создателя легендарного автомата принадлежит Генриху Фольмеру, хотя судьбы этих людей переплелись очень тесным образом. Еще в период первой мировой Фольмер изобрел портативный шланговый магазин для автомата MP 18, который был рожден руками Шмайсера. В свою очередь магазины используемые в автоматах Фольмера являются запатентованным решением Шмайсера. В 1944 году был создан автомат MP41, который является определенным уходом в сторону от традиционного MP 40. Это был тот же самый автомат, только заключенный в деревянный корпус. Также MP41 получил режим одиночного огня и повышенный темп стрельбы. К сожалению большого распространения этот автомат не получил. Интересен один момент— идея создания этого автомата принадлежала небезызвестному Хуго Шмайсеру, который даже во время работы после войны в СССР оставил целое множество оружейных тайн…