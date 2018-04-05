Тимошенко сравнили со Сталиным из-за нового имиджа

Об этом сообщает УНИАН.

«Лидер «Батькивщины» Юлия Тимошенко появилась в четверг, 5 апреля, на заседание Верховной Рады в пиджаке в стиле милитари. В новом образе она выступила во время рассмотрения законопроектов о нацбезопасности, но менять прическу не стала — заплела традиционную косу», — говорится в сообщении.

Украинцы сразу же заметили смену имиджа Тимошенко.

«Бабу Юлю на френчи потянуло, очень симптоматично. Даже у Кобы с Кимом не было с лампасами на рукавах», — написал пользователь Дмитрий Гейко. В комментариях под его записью украинцы также заметили, что в таком образе Тимошенко готовится к войне за президентское кресло.