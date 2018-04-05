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В 12 Главном управлении Министерства обороны Российской Федерации на базе одного из соединений провели учебно-методический сбор
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В 12 Главном управлении Министерства обороны Российской Федерации на базе одного из соединений провели учебно-методический сбор 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Особое внимание на сборе было уделено вопросам военно-патриотического воспитания молодежи и деятельности юноармейских отрядов.
Учебно-методический сбор прошел с участием заместителей командиров соединений по организации работы с личным составом, начальников групп психологической работы, помощников командиров соединений по работе с верующими военнослужащими, должностных лиц кадровых органов, медицинской и юридических служб.
В ходе сбора рассмотрены вопросы обеспечения комплексной безопасности выполнения задач, мониторинга правоприменения, наращивания кадрового потенциала, уточнен порядок медицинского обеспечения и обслуживания военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала соединений и воинских частей. Проведены занятия, направленные на совершенствование организации морально-психологического обеспечения выполнения задач по предназначению. Определен перечень первоочередных мер для на повышение уровня сплоченности воинских коллективов, укрепление правопорядка и воинской дисциплины.
Особое внимание было уделено вопросам военно-патриотического воспитания молодежи и деятельности юноармейских отрядов.
Занятия проходили в форме семинаров, «круглых столов», деловых игр с использованием современных технических средств обучения и воспитания, а практические занятия были проведены в условиях моделирования психологических факторов боя.
Общие итоги учебно-методического сбора в своем выступлении подвел начальник 12 Главного управления Министерства обороны Российской Федерации генерал-майор Игорь Анатольевич Колесников. Им была дана оценка достигнутым результатам, определены главные и перспективные задачи по дальнейшему развитию и совершенствованию деятельности.
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