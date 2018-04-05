В 12 Главном управлении Министерства обороны Российской Федерации на базе одного из соединений провели учебно-методический сбор

Особое внимание на сборе было уделено вопросам военно-патриотического воспитания молодежи и деятельности юноармейских отрядов.

Учебно-методический сбор прошел с участием заместителей командиров соединений по организации работы с личным составом, начальников групп психологической работы, помощников командиров соединений по работе с верующими военнослужащими, должностных лиц кадровых органов, медицинской и юридических служб.

В ходе сбора рассмотрены вопросы обеспечения комплексной безопасности выполнения задач, мониторинга правоприменения, наращивания кадрового потенциала, уточнен порядок медицинского обеспечения и обслуживания военнослужащих, членов их семей и гражданского персонала соединений и воинских частей. Проведены занятия, направленные на совершенствование организации морально-психологического обеспечения выполнения задач по предназначению. Определен перечень первоочередных мер для на повышение уровня сплоченности воинских коллективов, укрепление правопорядка и воинской дисциплины.

Особое внимание было уделено вопросам военно-патриотического воспитания молодежи и деятельности юноармейских отрядов.

Занятия проходили в форме семинаров, «круглых столов», деловых игр с использованием современных технических средств обучения и воспитания, а практические занятия были проведены в условиях моделирования психологических факторов боя.