Мигранты учат сразу два языка

В научной библиотеке на улице Бауманской стартовали курсы обучения русскому и английскому языкам для мигрантов. Корреспондент «ВМ» побывал на одном из занятий и удивился тому, с каким энтузиазмом и увлечением мигранты из стран СНГ учат одновременно два языка.

Каждую среду вечером в библиотеке собираются те, кто совсем недавно приехал из других государств работать в наш мегаполис.

— В столице много внимания сейчас уделяется обучению детей английскому языку, — рассказывает преподаватель одного из социально-реабилита ционных центров Илья Знаменский. — Но я подумал, что мигранты — одна из самых незащищенных групп, к которой в этом отношении очень мало уделяется внимания.

А между тем Москва — город туристический. И мигрантам также постоянно приходится общаться и с русскоговорящими людьми, и с приезжими. Поэтому им также необходимы навыки общения на английском. Так родилась идея организовать бесплатные языковые курсы для приезжих из бывших республик СССР.

По словам Ильи, техника преподавания следующая. Педагог учит основным фразам, которые чаще всего используются в разговорной речи, а затем объясняет, как их правильно произносить. А следующее занятие уже начинается с диалога — повторяются уже заученные на прошлом занятии фразы.

— Какая сегодня погода? — спрашивает Илья у группы.

— Пасмурно и холодно, — отвечает ему за всех Батыржон Улумбеков. Сначала разговор происходит на русском, а затем тот же самый диалог — на английском.

30-летний Батыржон приехал в Москву из Узбекистана на заработки. У него большая семья, а в Фергане работы нет. А между тем детей и жену кормить надо. Русский язык он знает — уже не один год в столице. Но для работы решил освоить еще и английский.

— Я продавец, а скоро будет чемпионат мира по футболу. Приедет много иностранцев. Надо же мне научиться понимать, чего они хотят, — говорит Батыржон.

В библиотеку на занятия ходит несколько групп, примерно по 12 человек. В основном они состоят из тех, кто приехал в мегаполис из Средней Азии. Почти все имеют хоть какие-то навыки владения русским языком, но намерены усовершенствовать их.

— Методика преподавания обычная — визуальная, — рассказывает Илья. — Например, я показываю какой-нибудь предмет — вазу или стул — и говорю, как он называется. Потом составляю предложение и прошу составить новое предложение самого ученика.

Каких-либо временных ограничений у этого курса нет — сколько будут ходить, столько и педагоги с ними намерены заниматься. Да и документов об окончании этих курсов тоже никто не выдаст мигрантам. Все делается на добровольных началах. Хочешь — учись, не хочешь — не ходи. Но при этом постоянно увеличивается количество желающих усовершенствовать русский и выучить английский. Видимо, работает «сарафанное радио».

Один из практикуемых на занятих способов обучения языку — просмотр фильмов. Когда корреспондент «ВМ» уходил из библиотеки, группа смотрела фильм «Хлеб и роза» на английском языке — о жизни американских мигрантов.

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