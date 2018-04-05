В центре Праги запретят ездить на велосипеде. Но оставят автомобили

Ожидается, что запрет на велосипеды в районе Прага 1 вступит в силу с 1 мая. Власти объясняют, что так они пытаются повысить уровень безопасности передвижения для пешеходов.

Ограничение будет действовать с 10 утра до 5 часов дня. Правительство предложило велосипедистам три альтернативных варианта, но все они существенно длиннее, а некоторые из них и вовсе частично проходят по трамвайным путям.

Велоактивисты выступают против подобных мер. Они считают этот запрет дискриминационным и выступают за введение пешеходных дорожек. Сейчас на 1000 жителей города приходится почти 900 машин, что вдвое превышает показатели других европейских городов. Разрешение на въезд в Прагу 1 есть у тысячи автомобилистов. Глава другого района — Праги 7 — Ян Чижински заявил, что более логичным ходом в сложившейся ситуации было бы сокращение уличных зон ресторанов.

В 2016 году в центре Праги запретили передвигаться на сегвеях и двухколесных скутерах, которые были очень популярны среди туристов.