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В центре Праги запретят ездить на велосипеде. Но оставят автомобили
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В центре Праги запретят ездить на велосипеде. Но оставят автомобили 

Strelka Magazine 1 час назад
Фото: Strelka Magazine
Ожидается, что запрет на велосипеды в районе Прага 1 вступит в силу с 1 мая. Власти объясняют, что так они пытаются повысить уровень безопасности передвижения для пешеходов.
Ограничение будет действовать с 10 утра до 5 часов дня. Правительство предложило велосипедистам три альтернативных варианта, но все они существенно длиннее, а некоторые из них и вовсе частично проходят по трамвайным путям.
Велоактивисты выступают против подобных мер. Они считают этот запрет дискриминационным и выступают за введение пешеходных дорожек. Сейчас на 1000 жителей города приходится почти 900 машин, что вдвое превышает показатели других европейских городов. Разрешение на въезд в Прагу 1 есть у тысячи автомобилистов. Глава другого района — Праги 7 — Ян Чижински заявил, что более логичным ходом в сложившейся ситуации было бы сокращение уличных зон ресторанов.
В 2016 году в центре Праги запретили передвигаться на сегвеях и двухколесных скутерах, которые были очень популярны среди туристов.
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