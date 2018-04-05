Ещё
В Керчи отметят День освобождения от немецко-фашистских захватчиков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Керчи отметят День освобождения от немецко-фашистских захватчиков 

Национальная Служба Новостей 15 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, 11 апреля в Керчи планируется ряд мероприятий. Празднование Дня освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков для жителей и гостей города начнется с возложения цветов к памятным местам в поселках Опасное, Капканы, Маяк, Героевское, а также в Приморском парке и к памятнику десантникам на городской набережной. После возложения цветов, в картинной галереи состоится торжественное открытие выставки «Гимн мужеству Героям Аджимушкая», которая посвящена 90-летию со дня рождения художника Н. Бута.
По слова мэра города в 11.00 на привокзальной площади города состоится традиционная патриотическая акция «Поезд Победы», которая включает в себя митинг, концерт «Наследники Победы» и солдатский привал. Во второй половине дня в КДК «Корабел» пройдет торжественное собрание и праздничная концертная программа «Защитникам Отечества» Крымской государственной филармонии.
Ранее Сергей Бороздин рассказал о проведении субботников в преддверии празднования Дня освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Главными объектами благоустройства выступят памятники Великой Отечественной Войны и прилегающие к ним территории.
Национальная Служба Новостей: последние новости
«Очередной блеф». Эксперт об обнаружении места производства «Новичка» Желание отомстить Тулееву назвали деструктивным Тулеев получил мандат депутата Кемеровской области
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня2
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ79
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой281
ФСБ прикроет рыбаков115
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус40
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение