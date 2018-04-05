В Керчи отметят День освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Как сообщил НСН мэр Керчи Сергей Бороздин, 11 апреля в Керчи планируется ряд мероприятий. Празднование Дня освобождения Керчи от немецко-фашистских захватчиков для жителей и гостей города начнется с возложения цветов к памятным местам в поселках Опасное, Капканы, Маяк, Героевское, а также в Приморском парке и к памятнику десантникам на городской набережной. После возложения цветов, в картинной галереи состоится торжественное открытие выставки «Гимн мужеству Героям Аджимушкая», которая посвящена 90-летию со дня рождения художника Н. Бута.

По слова мэра города в 11.00 на привокзальной площади города состоится традиционная патриотическая акция «Поезд Победы», которая включает в себя митинг, концерт «Наследники Победы» и солдатский привал. Во второй половине дня в КДК «Корабел» пройдет торжественное собрание и праздничная концертная программа «Защитникам Отечества» Крымской государственной филармонии.