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Военно-медицинскую академию посетил директор Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»
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Военно-медицинскую академию посетил директор Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» 

ТК «Звезда» 21 минуту назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время осмотра учебных и клинических подразделений состоялся заинтересованный обмен мнениями, который в первую очередь касался оказания помощи населению при чрезвычайных ситуациях.
В Военно-медицинской академии с визитом побывал директор Всероссийского центра медицины катастроф «Защита» Минздрава России доктор медицинских наук, профессор, действительный член Российской академии наук Сергей Федорович Гончаров
Вместе с начальником академии Александром Яковлевичем Фисуном и представителями профессорско-преподавательского состава гости осмотрели экспозицию Мемориального Зала, где собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о богатой истории Медико-хирургической, Военно-медицинской академии.
Сергей Федорович Гончаров в свое время закончил факультет руководящего медицинского состава ВМедА и оставил теплый отзыв в книге почетных гостей музея. После осмотра симуляционного центра, где курсанты и слушатели на новейшем оборудовании отрабатывают необходимые навыки медицинских манипуляций, экскурсия продолжилась в Многопрофильной клинике академии.
Во время осмотра учебных и клинических подразделений состоялся заинтересованный обмен мнениями, который в первую очередь касался оказания помощи населению при чрезвычайных ситуациях.
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