Военно-медицинскую академию посетил директор Всероссийского центра медицины катастроф «Защита»

Во время осмотра учебных и клинических подразделений состоялся заинтересованный обмен мнениями, который в первую очередь касался оказания помощи населению при чрезвычайных ситуациях.

Вместе с начальником академии Александром Яковлевичем Фисуном и представителями профессорско-преподавательского состава гости осмотрели экспозицию Мемориального Зала, где собраны уникальные экспонаты, рассказывающие о богатой истории Медико-хирургической, Военно-медицинской академии.

Сергей Федорович Гончаров в свое время закончил факультет руководящего медицинского состава ВМедА и оставил теплый отзыв в книге почетных гостей музея. После осмотра симуляционного центра, где курсанты и слушатели на новейшем оборудовании отрабатывают необходимые навыки медицинских манипуляций, экскурсия продолжилась в Многопрофильной клинике академии.

Во время осмотра учебных и клинических подразделений состоялся заинтересованный обмен мнениями, который в первую очередь касался оказания помощи населению при чрезвычайных ситуациях.