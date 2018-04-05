На дополнительный отбор Центров компетенций НТИ подано полсотни заявок

2 апреля завершилась процедура вскрытия конвертов с заявками на участие в дополнительном конкурсном отборе Центров компетенций Национальной технологической инициативы по восьми «сквозным» технологиям. Всего на конкурс поступило 49 заявок от вузов и научных организаций. Об этом сообщается в поступившем в редакцию Indicator.Ru пресс-релизе.

Заявки по восьми «сквозным технологиями» распределились следующим образом: технологии хранения и анализа больших данных — 7 заявок; технологии компонентов робототехники и мехатроники — 6 заявок; технологии сенсорики — 7 заявок; технологии распределенных реестров — 7 заявок; технологии квантовой коммуникации — 2 заявки; технологии транспортировки электроэнергии и распределенных интеллектуальных энергосистем — 3 заявки; технологии беспроводной связи и «интернета вещей» — 9 заявок; технологии машинного обучения и когнитивные технологии — 8 заявок.

На следующем этапе конкурсная комиссия, сформированная Минобрнауки России , определит заявителей, соответствующих требованиям к участнику конкурсного отбора, и допустит их к экспертизе.

Победители конкурсного отбора смогут получить грантовую поддержку научно-исследовательской деятельности и образовательных программ. Важным условием поддержки является создание претендентами консорциумов с представителями бизнеса, образовательными и научными организациями. В поступивших на дополнительный конкурсный отбор заявках в состав сформированных консорциумов входит более 800 организаций. Участники консорциумов будут вовлечены в деятельности Центров компетенций НТИ, в том числе определять конкретные проекты и направления деятельности с учетом перспектив их коммерциализации.

Государственная поддержка Центров компетенций НТИ призвана обеспечить преодоление технологических барьеров для достижения лидерства российских компаний на глобальных рынках. В декабре 2017 года были отобраны первые шесть Центров, четыре из которых сформированы на базе вузов и два — на базе научных организаций. Всего в 2017–2020 гг. на государственную поддержку Центров компетенций НТИ будет выделено 7,8 миллиардов рублей.