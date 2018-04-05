В Военно-медицинской академии состоялась конференция «Актуальные вопросы военно-врачебной экспертизы»

Всеми докладчиками было отмечено, что внедрение новых высокотехнологичных методов лечения позволяет сегодня сохранить необходимых для ВС РФ военнослужащих, имеющих ряд заболеваний, которые ранее были однозначно не годны к военной службе.

В филиале Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова ( г. Москва ) состоялась научная конференция «Актуальные вопросы военно-врачебной экспертизы»

На мероприятии присутствовали руководители отделов и филиалов Главного центра военно-врачебной экспертизы МО РФ , руководители и председатели военно-врачебных комиссий других силовых министерств и ведомств, заместители начальников центральных военно-медицинских организаций по медицинской части, постоянный состав и обучающиеся Военно-медицинской академии им. С. М. Кирова.

Перед участниками конференции с докладами выступили Главные медицинские специалисты Министерства обороны и Военно-медицинской академии: главный кардиолог МО РФ профессор полковник м/с Тыренко В. В., главный офтальмолог МО РФ профессор полковник м/с Куликов А. Н., председатель комиссии по профессионально-психологическому отбору кандидатов, поступающих в ВМА им. С. М. Кирова доцент, полковник м/с Юсупов В. В., заместитель начальника кафедры оториноларингологии академии полковник м/с Голованов А. Е.

Всеми докладчиками было отмечено, что внедрение новых высокотехнологичных методов лечения позволяет сегодня сохранить необходимых для Вооруженных Сил военнослужащих, имеющих ряд заболеваний, которые ранее были однозначно не годны к военной службе. Так же было доложено о результатах методической помощи сотрудникам военных комиссариатов по выявлению призывников со скрытыми заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Это в свою очередь диктует необходимость внесения изменений в соответствующие статьи руководящих документов. Начальник Главного центра военно-врачебной экспертизы МО РФ Чаплюк А. Л. и другие участники конференции отметили высокий уровень докладов сотрудников Военно-медицинской академии как в познавательной, научной, так и в практической части.