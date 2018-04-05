Мягкие контактные линзы: все за и против

Стабильное и уверенное вхождение контактных линз в жизнь миллионов людей неудивительно. Использование линз для коррекции или для декоративных целей стало привычным, равно как и ношение очков. Но! Очки и линзы — абсолютно по-разному воспринимаются, носятся, кроме того, имеют свои особенности. Заинтересовавшись мягкими контактными линзами, обратите внимание на их преимущества. Сайт МедикФорум приводит все плюсы и минусы использования линз. Вот преимущества этого метода коррекции: — исключительная острота зрения и широкий угол периферического обзора; — картинку пользователь линз видит без искажений по форме и размеру; — контактные линзы не имеют оправы, поэтому ограничения «мир в рамке» они не создают; — внешне линзы фактически невидимы и в процессе ношения никак не проявляются; — линзы обеспечивают максимум свободы во время активного отдыха, занятий спортом, в процессе работы; — мягкие линзы случайно не упадут, не разобьются, не соскользнут, не запотеют. Для многих профессий важно, чтобы лицо и глаза не были закрыты стеклами очков, но при этом зрение оставалось четким — только линзы спасут ситуацию! Широкий простор по изменению имиджа востребован в модельном бизнесе, в кинематографе и других случаях, что без мягких контактных линз не всегда осуществимо. Еще раз взвесим все за и против Продуманно принятое решение по поводу начала или продолжения ношения линз требует дополнительной информации, которая поможет сориентироваться в выборе новых линз, в правильности ухода за ними. Мягкие линзы отличаются абсолютным комфортом для глаз при любой длительности их использования. Мягкость линз объясняется повышенным содержанием влаги, что чрезвычайно показано для глаз. Контактные линзы от разных производителей отличаются по свойствам, но, тем не менее, для линейки мягких линз характерна уникальная гибкость и повышенное содержание влаги. Благодаря использованию специальных полимеров линзы пропускают кислород и не препятствуют его доступу к глазам. Оснащение линз УФ-фильтрами обеспечивает защиту глазам от агрессивных ультрафиолетовых лучей. Выбор: однодневные или многоразовые линзы Выбор нисколько не сложен, так как все зависит от ритма и режима дня. Находясь в длительных поездках, в походных условиях или далеко не в домашних, лучше иметь при себе комплект однодневных мягких линз, которые не требуют времени на дополнительный уход. Совет специалистов: меняйте линзы как можно чаще, так как это хорошо для поддержания здоровья глаз. Ранее сообщалось, что линзы могут заменить телевизоры в будущем.