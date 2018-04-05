Японцам посоветовали принимать на работу несимпатичных людей

В одной из японских компаний сотрудникам отдела кадров предложили не брать на работу красивых женщин и мужчин, так как у них больше шансов завести семью и уйти в декрет. Об этом сообщил новостной портал SoraNews 24.

Сотрудник одной из компаний признался в своем Twitter-аккаунте, что хотя в его компании мужчинам предоставляют право уходить в декрет, сотрудники отдела кадров начали принимать на работу только «умелых, но ужасно непривлекательных сотрудников, которым вряд ли удастся найти спутника жизни».

Пост набрал больше восьми с половиной тысяч репостов и десять тысяч лайков. Комментаторы негативно отнеслись к нововведению, один из них отметил, что если так будет продолжается и дальше, то вскоре кандидаты «должны будут приносить справку о стерилизации».

В начале апреля сообщалось о японке, которой сделали выговор за беременность, не совпавшую с разработанным начальством графиком. По правилам детского сада, где она работала, сначала такое право давалось сотрудницам, занимающим старшие должности.