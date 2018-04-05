В Самарской области проведут реорганизацию государственных и муниципальных унитарных предприятий. Некоторые ждет ликвидация. Об этом в четверг, 5 апреля, по итогам заседания Госсовета о развитии конкуренции заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров.
По его словам, чиновники правительства проанализировали итоги размещения государственных и муниципальных заказов в прошлые годы и пришли к выводу, что конкуренция была недостаточная.
— Как правило, небольшой пул компаний выигрывал основную массу заказов. Говорить о конкуренции по большому счету не приходилось. Сейчас идет работа по привлечению частных инвесторов и компаний в сферы, которые были закрыты для ведения бизнеса, в которых работали муниципальные и государственные предприятия. Сегодня мы начинаем эти сферы открывать. Впереди реорганизация и МУПов, и ГУПов. Думаю, что произойдет их частичная ликвидация. Впоследствии эти компетенции и направления будем передавать частному бизнесу. Создание действительно конкурентной среды должно сказаться, с одной стороны, на понижении стоимости предоставления услуг и товаров, с другой — на повышении их качества, — считает глава региона.
Первый опыт передачи обязанностей муниципального предприятия частному уже применили в Самаре. Компании «Самараавтогаз» на пять лет передали в аренду МП «Пассажиравтотранс», которое отвечало за большинство городских автобусных маршрутов. Это вызвало неоднозначную реакцию. Сейчас идет процесс перехода работников ПАТа в компанию «Самараавтогаз». Заявления о переводе подали около 300 человек из 700.