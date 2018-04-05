Государственное — частникам: Азаров решил ликвидировать МУПы и ГУПы

Самарской области проведут реорганизацию государственных и муниципальных унитарных предприятий. Некоторые ждет ликвидация. Об этом в четверг, 5 апреля, по итогам заседания Госсовета о развитии конкуренции заявил врио губернатора Самарской области Дмитрий Азаров

По его словам, чиновники правительства проанализировали итоги размещения государственных и муниципальных заказов в прошлые годы и пришли к выводу, что конкуренция была недостаточная.

— Как правило, небольшой пул компаний выигрывал основную массу заказов. Говорить о конкуренции по большому счету не приходилось. Сейчас идет работа по привлечению частных инвесторов и компаний в сферы, которые были закрыты для ведения бизнеса, в которых работали муниципальные и государственные предприятия. Сегодня мы начинаем эти сферы открывать. Впереди реорганизация и МУПов, и ГУПов. Думаю, что произойдет их частичная ликвидация. Впоследствии эти компетенции и направления будем передавать частному бизнесу. Создание действительно конкурентной среды должно сказаться, с одной стороны, на понижении стоимости предоставления услуг и товаров, с другой — на повышении их качества, — считает глава региона.