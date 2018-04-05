Ван И: Китай и Россия должны укреплять координацию и взаимодействие в сложной международной обстановке

Ван И в очередной раз передал поздравления Владимиру Путину в связи с уверенной победой на состоявшихся недавно выборах и переизбранием на пост президента. По его словам, в Китае также недавно успешно завершились «две сессии» /сессии ВСНП и ВК НПКСК/, а Си Цзиньпин был единогласно переизбран председателем КНР. Главы двух государств первыми поздравили друг друга с победой, что в полной мере отражает особый статус и высокий уровень отношений всестороннего стратегического взаимодействия и партнерства двух стран.

"Итоги «двух сессий» в Китае и президентских выборов в России отчетливо свидетельствуют, что самостоятельно выбранный обеими странами пути развития находит искреннюю поддержку в народе. Существует обоснованная уверенность в том, что под руководством В. Путина российский народ сплотится воедино, справится с трудностями и будет идти вперед, непрерывно добиваясь новых успехов в деле национального возрождения и развития. Китай продолжит оказывать России уверенную поддержку в соответствующем ее национальным реалиям пути развития, будет твердо поддерживать Россию в защите ее справедливых и законных прав и интересов, а также более активное участие РФ в региональных и международных делах", — заявил Ван И.

По его словам, Китай и Россия, будучи близкими стратегическими партнерами, должны укреплять координацию и взаимодействие, несмотря на множество факторов нестабильности в региональной и международной обстановке. «В этот раз председатель КНР Си Цзиньпин направил меня в качестве своего спецпосланника в Россию. Это свидетельствует об особом внимании КНР к развитию отношений с Россией, а также о том, что наши двусторонние отношения занимают приоритетное место в дипломатической повестке по всем направлениям», — подчеркнул Ван И.

Он добавил, что в ходе визита «сверил часы» по двусторонним отношениям и важным региональным и международным вопросам с С. Лавровым, в ходе которого сторонам удалось достичь обширного консенсуса.

ШОС и "Мы едины в том, что сегодня китайско-российские отношения переживают наилучший период в своей истории. Наши страны вместе активно продвигают стыковку строительства инициативы «Пояса и пути» с процессом создания Евразийского экономического союза , уверенно реализуют проекты сотрудничества в энергетической, инвестиционной, аэрокосмической и инфраструктурной областях. Гуманитарное сотрудничество переживает период своего расцвета. Этот и будущий годы объявлены годами перекрестного регионального сотрудничества и обменов для открытия новых горизонтов двусторонних отношений. Мы поддерживаем позитивное взаимодействие в международных делах, активно продвигаем принцип политического решения острых вопросов, тесно сотрудничаем в рамках ООН БРИКС и других многосторонних механизмов. Китай и Россия сообща продвигают создание международных отношений нового типа, характеризующихся взаимоуважением, справедливостью, сотрудничеством и общим выигрышем, совместно строят человеческое сообщество с единой судьбой", — заявил глава китайского МИД

Ван И подчеркнул, что под руководством Си Цзиньпина и В. Путина продвигаются вперед отношения между Китаем и РФ. Согласно установившейся практике, главы двух государств ежегодно обмениваются визитами. В. Путин посетит КНР в этом году. Главы государств также встретятся на важных двусторонних и многосторонних площадках сотрудничества. Стороны продолжат прилагать совместные усилия, тщательно проработают содержание предстоящих встреч лидеров и надлежащим образом реализуют достигнутые главами государств договоренности.