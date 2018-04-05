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В Москве темнокожих волонтерок сделали проститутками, пригрозив порчей
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В Москве темнокожих волонтерок сделали проститутками, пригрозив порчей 

Ридус 30 минут назад
Шестеро африканок из Нигерии ехали в Сочи, однако остались в Москве и стали жрицами любви из страха быть проклятыми.
Иностранкам позвонила их общая знакомая из России и предложила стать волонтерками на Всемирном фестивале молодежи в студентов в Сочи. Девушки согласились, приехали в Москву, так как прямых авиарейсов из Нигерии в Сочи нет.
В столице их приютила россиянка, которая позвала девушек на фестиваль. Она пригрозила им и их семьям порчей и заставила оказывать услуги интимного характера.
«Девушки прошли особый обряд посвящения. Суть простая: отныне они не могли общаться с незнакомцами и должны были выполнять указания знакомой», — сообщает Telegram-канал Mash.
Изобретательная сутенерша обогащалась за счет суеверных экзотических красоток около года. Однако одна из девушек ослушалась ее и обратилась к правоохранителям. Полиция накрыла притон.
Ранее «Ридус» публиковал видео с голыми темнокожими проститутками, которых недовольный клиент вышвырнул на мороз без одежды в Подмосковье.
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