В Москве темнокожих волонтерок сделали проститутками, пригрозив порчей

Шестеро африканок из Нигерии ехали в Сочи , однако остались в Москве и стали жрицами любви из страха быть проклятыми.

Иностранкам позвонила их общая знакомая из России и предложила стать волонтерками на Всемирном фестивале молодежи в студентов в Сочи. Девушки согласились, приехали в Москву, так как прямых авиарейсов из Нигерии в Сочи нет.

В столице их приютила россиянка, которая позвала девушек на фестиваль. Она пригрозила им и их семьям порчей и заставила оказывать услуги интимного характера.

«Девушки прошли особый обряд посвящения. Суть простая: отныне они не могли общаться с незнакомцами и должны были выполнять указания знакомой», — сообщает Telegram-канал Mash.

Изобретательная сутенерша обогащалась за счет суеверных экзотических красоток около года. Однако одна из девушек ослушалась ее и обратилась к правоохранителям. Полиция накрыла притон.