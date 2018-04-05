Ещё
Госпереворот в апреле 2009 года в Молдавии организовал Фонд Сороса
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Госпереворот в апреле 2009 года в Молдавии организовал Фонд Сороса 

Российская Газета 32 минуты назад
Фото: Российская Газета
Государственный переворот в Молдавии в апреле 2009 года был организован при участии Фонда Сороса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего президента страны Владимира Воронина.
По словам политика, учрежденная американским миллионером Джорджем Соросом организация виновна в организации 7 апреля 2009 года беспорядков в Кишиневе, в ходе которых сторонники проевропейских партий разгромили и подожгли парламент и резиденцию главы государства.
"Седьмого апреля произошел государственный переворот, направленный против суверенитета и независимости Молдовы", — сказал Воронин.
По его словам, беспорядки организовал Фонд Сороса.
Экс-президент Молдавии подчеркнул, что «в событиях 7 апреля приняли участие более двухсот спецназовцев из Румынии во главе с румынским послом».
Напомним, что в начале апреля 2009 года недовольная победой правящей Партии коммунистов Республики Молдова на парламентских выборах либеральная оппозиция устроила акции протеста в центре Кишинева. Они вылились в погромы парламента и резиденции президента, над которыми были вывешены флаги ЕС и соседней Румынии, а также лозунги, призывающие к объединению двух стран.
Правоохранители по приказу экс-президента Воронина не стали применять оружие в отношении погромщиков, хотя в ходе столкновений ранения получили около трехсот сотрудников полиции. Некоторых из них забросали булыжниками, часть получила ожоги разной степени тяжести.
Указанные события раскололи Молдавию — спустя девять лет отношение общественности к ним неоднозначное.
Российская Газета: последние новости
В Госдуму внесен новый законопроект об акционировании "Почты России" Российский рынок интернет-торговли превысил триллион рублей Британская полиция опубликовала заявление Юлии Скрипаль
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Сюрприз для олигархов, «пробирки позора» и другие события дня2
Хорватия внезапно стала искать дружбы с РФ81
Ярмольник ужаснулся высказыванию Малышевой287
ФСБ прикроет рыбаков115
Клиентов Сбербанка атаковал опасный вирус40
Видео
00:22
Пожар в ТЦ «Персей для детей»: погиб сотрудник
Пожары Криминал
03:19
Дана Борисова показала новую себя
Шоу-бизнес
01:11
На журналистов напал «Александр Сергеевич Пушкин»
Происшествия
02:40
Племянница Скрипаля поговорила с его дочерью
В мире Происшествия
00:56
В Ставропольском крае упал вертолет
Происшествия Войска
00:44
Самый страшный розыгрыш
Общество
01:14
Разыграли сами себя
Общество
00:36
Раскрыто содержание звонка солистки The Cranberries
Шоу-бизнес
00:46
РФ ответит Польше на снос памятников
Политика
00:16
Пару сбило насмерть во время занятий любовью
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение