Госпереворот в апреле 2009 года в Молдавии организовал Фонд Сороса 

Государственный переворот в Молдавии в апреле 2009 года был организован при участии Фонда Сороса. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего президента страны Владимира Воронина.
По словам политика, учрежденная американским миллионером Джорджем Соросом организация виновна в организации 7 апреля 2009 года беспорядков в Кишиневе, в ходе которых сторонники проевропейских партий разгромили и подожгли парламент и резиденцию главы государства.
"Седьмого апреля произошел государственный переворот, направленный против суверенитета и независимости Молдовы", — сказал Воронин.
По его словам, беспорядки организовал Фонд Сороса.
Экс-президент Молдавии подчеркнул, что «в событиях 7 апреля приняли участие более двухсот спецназовцев из Румынии во главе с румынским послом».
Напомним, что в начале апреля 2009 года недовольная победой правящей Партии коммунистов Республики Молдова на парламентских выборах либеральная оппозиция устроила акции протеста в центре Кишинева. Они вылились в погромы парламента и резиденции президента, над которыми были вывешены флаги ЕС и соседней Румынии, а также лозунги, призывающие к объединению двух стран.
Правоохранители по приказу экс-президента Воронина не стали применять оружие в отношении погромщиков, хотя в ходе столкновений ранения получили около трехсот сотрудников полиции. Некоторых из них забросали булыжниками, часть получила ожоги разной степени тяжести.
Указанные события раскололи Молдавию — спустя девять лет отношение общественности к ним неоднозначное.