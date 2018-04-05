Госпереворот в апреле 2009 года в Молдавии организовал Фонд Сороса

Государственный переворот в Молдавии в апреле 2009 года был организован при участии Фонда Сороса . Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление бывшего президента страны Владимира Воронина.

По словам политика, учрежденная американским миллионером Джорджем Соросом организация виновна в организации 7 апреля 2009 года беспорядков в Кишиневе , в ходе которых сторонники проевропейских партий разгромили и подожгли парламент и резиденцию главы государства.

"Седьмого апреля произошел государственный переворот, направленный против суверенитета и независимости Молдовы", — сказал Воронин.

По его словам, беспорядки организовал Фонд Сороса.

Экс-президент Молдавии подчеркнул, что «в событиях 7 апреля приняли участие более двухсот спецназовцев из Румынии во главе с румынским послом».

Напомним, что в начале апреля 2009 года недовольная победой правящей Партии коммунистов Республики Молдова на парламентских выборах либеральная оппозиция устроила акции протеста в центре Кишинева. Они вылились в погромы парламента и резиденции президента, над которыми были вывешены флаги ЕС и соседней Румынии, а также лозунги, призывающие к объединению двух стран.

Правоохранители по приказу экс-президента Воронина не стали применять оружие в отношении погромщиков, хотя в ходе столкновений ранения получили около трехсот сотрудников полиции. Некоторых из них забросали булыжниками, часть получила ожоги разной степени тяжести.

Указанные события раскололи Молдавию — спустя девять лет отношение общественности к ним неоднозначное.