«Радостно, что человек будет на воле». Рубинштейн и Солженицына — о приговоре историку Дмитриеву

Приговор вынесли 5 апреля. С учетом времени, которое Дмитриев провел в СИЗО , наказание сокращено до трех месяцев — в течение этого времени историк должен будет отмечаться у участкового.

Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына заявила, что не считает приговор справедливым. «Считаю, что справедливым было бы полное оправдание», — сказала она. При этом вдова писателя рада, что Дмитриева оправдали по делу об изготовлении детской порнографии.

Но по крайней мере я очень счастлива, что надуманное и подлое обвинение в педофилии отклонено. Я счастлива. Это достойный человек, наш народ может такими людьми гордиться

— Наталья Солженицына.

Поэт Лев Рубинштейн назвал приговор Дмитриеву прекрасной новостью. «В наше время хороших новостей совсем мало, а эта новость дорогого стоит, потому что это была настолько вопиющая история. Сейчас много таких диких историй, но приходится сейчас радоваться тому немногому, что есть», — сказал он.

Я очень рад, тем более, что он человек немолодой, человек достойный, благородный, и вот эти нелепые обвинения… Конечно, они, чтобы сохранить лицо, какую-то ерунду ему пришили, но просто чтобы идиотами не выглядеть. Радостно, что человек будет на воле

— Лев Рубинштейн.