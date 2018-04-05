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«Радостно, что человек будет на воле». Рубинштейн и Солженицына — о приговоре историку Дмитриеву
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«Радостно, что человек будет на воле». Рубинштейн и Солженицына — о приговоре историку Дмитриеву 

360tv.ru 33 минуты назад
Главу карельского отделения общества «Мемориал» Юрия Дмитриева оправдали по резонансному делу об изготовлении детской порнографии. При этом суд назначил ему наказание в виде 2,5 года ограничения свободы по статье о незаконном хранении оружия. «360» попросил поэта Льва Рубинштейна и президента Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталью Солженицыну, которые публично заступались за историка, прокомментировать решение суда.
Приговор вынесли 5 апреля. С учетом времени, которое Дмитриев провел в СИЗО, наказание сокращено до трех месяцев — в течение этого времени историк должен будет отмечаться у участкового.
Президент Русского общественного фонда Александра Солженицына Наталья Солженицына заявила, что не считает приговор справедливым. «Считаю, что справедливым было бы полное оправдание», — сказала она. При этом вдова писателя рада, что Дмитриева оправдали по делу об изготовлении детской порнографии.
Но по крайней мере я очень счастлива, что надуманное и подлое обвинение в педофилии отклонено. Я счастлива. Это достойный человек, наш народ может такими людьми гордиться
— Наталья Солженицына.
Поэт Лев Рубинштейн назвал приговор Дмитриеву прекрасной новостью. «В наше время хороших новостей совсем мало, а эта новость дорогого стоит, потому что это была настолько вопиющая история. Сейчас много таких диких историй, но приходится сейчас радоваться тому немногому, что есть», — сказал он.
Я очень рад, тем более, что он человек немолодой, человек достойный, благородный, и вот эти нелепые обвинения… Конечно, они, чтобы сохранить лицо, какую-то ерунду ему пришили, но просто чтобы идиотами не выглядеть. Радостно, что человек будет на воле
— Лев Рубинштейн.
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