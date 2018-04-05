Мэр Москвы в преддверии Дня космонавтики наградил работников ракетно-космической отрасли

МОСКВА , 5 апреля. / ТАСС /. Мэр Москвы Сергей Собянин в преддверии Дня космонавтики наградил почетными званиями, грамотами и благодарностями отличившихся работников ракетно— космической отрасли. Торжественная церемония вручения наград состоялась в четверг в Большом зале Государственного Кремлевского дворца.

"Эта отрасль — мечта многих людей, которые хотели бы вырваться за пределы, в космос, осуществить мечту человечества. Конечно, это отрасль, которая обеспечивает нам защиту и оборону, без вас, ваших изобретений, технологий, ракет наша страна точно не чувствовала бы себя защищенной", — сказал Собянин.

Мэр выразил уверенность в том, что у космической отрасли России большое будущее. «И я уверен, что наши московские предприятия будут жить и развиваться. От имени москвичей хочу сказать вам спасибо и поздравить с вашим замечательным праздником», — сказал глава столичной администрации

В ходе церемонии Собянин вручил почетные грамоты правительства Москвы троим работникам отрасли, благодарностями мэра удостоены четыре работника отрасли, звание «Почетный работник промышленности» присвоено шести работникам ракетно-космической отрасли.