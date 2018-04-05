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Segezha Group создаст около 400 рабочих мест в моногороде Галич Костромской области
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Segezha Group создаст около 400 рабочих мест в моногороде Галич Костромской области 

ТАСС 38 минут назад
КОСТРОМА, 5 апреля. /ТАСС/. Компания SegezhaGroup (АФК «Система») инвестирует в создание фанерного предприятия вблизи моногорода Галич Костромской области, на заводе создадут 400 рабочих мест. Об этом ТАСС в четверг сообщили в пресс-службе губернатора Костромской области.
"Инвестор SegezhaGroup (АФК «Система») выбрал площадку вблизи моногорода Галича, он будет включен в границы города. Инвестиционный проект по строительству фанерного комбината с общим объемом инвестиций не менее 8 млрд рублей планируется начать реализовывать в текущем году. Будет создано около 400 рабочих мест", — рассказали в пресс-службе.
В 2017 году губернатор Костромской области Сергей Ситников и председатель правления холдинга Segezha Group Камиль Закиров на площадке ПМЭФ подписали соглашение, в соответствии с которым в регионе построят фанерный комбинат. Объем инвестиций в проект составляет около 8 млрд рублей.
Как уточнили в пресс-службе, проектирование строительства фанерного комбината начнется в ближайшее время. Также определены участки лесного фонда для сырьевого обеспечения производства.
"Моногород Галич выбран неслучайно. В настоящее время экономика и социальное развитие муниципалитета во многом определяет градообразующее предприятие «Галичский автокрановый завод». Администрацией Костромской области принято решение развивать в Галиче новые предприятия, прежде всего, усиление позиций по лесопереработке, так как регион обладает достаточной сырьевой базой", — пояснили в пресс-службе.
Segezha Group — международный лесопромышленный холдинг, с сентября 2014 года объединяющий лесозаготовительные и лесоперерабатывающие активы АФК «Система». В составе холдинга — российские и европейские предприятия лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной промышленности, а также предприятия по производству бумажной упаковки.
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