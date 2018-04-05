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СМИ: суд постановил, что Пучдемон может выйти под подписку о невыезде
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СМИ: суд постановил, что Пучдемон может выйти под подписку о невыезде 

РИА Новости 40 минут назад
РИА НОВОСТИ: СУД В ГЕРМАНИИ ПОСТАНОВИЛ, ЧТО ПУЧДЕМОН МОЖЕТ ВЫЙТИ НА СВОБОДУ ПОД ПОДПИСКУ О НЕВЫЕЗДЕ — ТВ
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