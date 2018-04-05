Подготовку Всероссийской культурно-патриотической программы «Знамя Победы» обсудят представители всех регионов страны 

Заседание пройдет в Общественной палате России под руководством председателя программы первого заместителя секретаря Общественной палаты РФ, Героя России В. А. Бочарова. В нем примут участие представители со всех регионов страны.
Планируется обсуждение вопросов организации и подготовки Всероссийской культурно патриотической программы «Знамя Победы» 2018-2020, посвященной подготовке 75-летию со дня Победы в Великой Отечественной войне.
Основные цели программы — патриотическое воспитание молодежи, сохранение, приумножение героической славы страны и каждого региона, формирование высоких морально-этических и духовно-нравственных ценностей, укрепление единства и дружбы между гражданами страны.
Программа направлена на патриотическое воспитание граждан и призвана обратить внимание на роль государственных символов в вопросах патриотизма и значимость самого понятия «патриотизм» для современной России.