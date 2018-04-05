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Госдума ввела в УК новую меру пресечения
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Госдума ввела в УК новую меру пресечения 

BFM.RU 48 минут назад
Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о введении «запрета на определенные действия». В УПК РФ вводится новая статья 105.1. Поправки будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, передает ТАСС.
Согласно поправкам, «суд может запретить подозреваемому или обвиняемому выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и Интернет, управлять автомобилем или иным транспортным средством.
В зависимости от тяжести преступления срок применения „запрета на определенные действия“ составит от 12 до 36 месяцев.
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