Госдума ввела в УК новую меру пресечения

Госдума приняла в третьем, окончательном чтении проект закона о введении «запрета на определенные действия». В УПК РФ вводится новая статья 105.1. Поправки будут внесены в Уголовно-процессуальный кодекс РФ, передает ТАСС

Согласно поправкам, «суд может запретить подозреваемому или обвиняемому выходить в определенные периоды времени за пределы жилого помещения, находиться в определенных местах, а также ближе установленного расстояния до определенных объектов, посещать определенные мероприятия и участвовать в них, общаться с определенными лицами, отправлять и получать почтово-телеграфные отправления, использовать средства связи и Интернет, управлять автомобилем или иным транспортным средством.

В зависимости от тяжести преступления срок применения „запрета на определенные действия“ составит от 12 до 36 месяцев.