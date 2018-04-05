Орловский облсовет дал старт конкурсу «Моя семья в Великой Отечественной войне»

Конкурс творческих работ «Моя семья в Великой Отечественной войне» проводится в преддверии празднования 75-летия со Дня освобождения города Орла от немецко-фашистских захватчиков.

Участниками конкурса могут стать жители Орловской области в возрасте от 14 до 23 лет. Работы будут оцениваться в двух возрастных группах: от 14 до 17 лет (включительно) и от 18 до 23 лет (включительно).

Для 1-й возрастной группы предлагаются следующие темы:

«Я смотрю на фронтовую фотографию» — предполагает изучение отдельной фотографии, истории её появления, судьбы людей в тот период, когда был сделан снимок;

«Семейные реликвии — военные трофеи» — описание отдельной вещи, привезённой или присланной с фронта участником боевых действий или прошедшей с бойцом его военный путь. Исследованию подлежит как сам предмет, так и история семьи или жизни кого-либо из её членов, связанная с ним.

Для 2-й возрастной группы предлагаются следующие темы:

«Треугольники с войны» — исследование семейного архива, писем, почтовых открыток, личных дневников, фотографий;

«Судьба семьи в истории страны» — комплексное исследование истории семьи во время Великой Отечественной войны по семейным архивам и воспоминаниям.

Приём конкурсных документов начинается 8 апреля и завершается 1 июля 2018 года. Документы предоставляются по адресу: 302028, г. Орёл, ул. Максима Горького, д. 43 (бюджетное учреждение культуры Орловской области «Орловская областная научная универсальная публичная библиотека им. И. А. Бунина», 1-й этаж, отдел краеведческих документов).

Оценивать работы будет конкурсная комиссия, в состав которой входят депутаты и представители профильных управлений Аппарата Орловского областного Совета, представители библиотеки им. И. А. Бунина, учителя русского языка и литературы.

Победители конкурса будут определены в каждой возрастной группе и награждены Почётной грамотой Орловского областного Совета народных депутатов с выплатой единовременного поощрения:

1-е место — три тысячи рублей;

2-е место — две тысячи пятьсот рублей;

3-е место — две тысячи рублей.