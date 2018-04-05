Золотарев: «Антикоррупционеры» получили сигнал от Тимошенко

В эпопее с голосованием Е —декларациям «Батькивщина» голосовала за отмену декларирования антикоррупционными активистами.

Внешняя аргументация здесь понятна: важность развития гражданского общества, общественного контроля, проевропейская позиция. Однако и есть еще один абсолютно прагматичный аспект, который критически важен на фоне стремительного охлаждения отношений Киева с Западом.

Антикоррупционная общественность давно перебрала на себя функции политического игрока, деятельность которого вышла за рамки собственно борьбы с коррупцией. «Антикоррупционеры» участвуют в формировании политической повестки дня. Практически любой визит мало-мальски значимого иностранного деятеля из западных стран сопровождается встречей с «антикоррупционными активистами». У них свободный доступ в посольства западных стран, к «антикоррупционным активистам» прислушиваются западные политики.

Несмотря на немногочисленность этих образцово-показательных представителей «гражданского общества», их не стоит их недооценивать. Как бы там ни было вчера они получили вполне определенный сигнал, что ЮВТ на их стороне….