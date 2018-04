СМИ: клип на песню Despacito набрал рекордные 5 млрд просмотров на YouTube

НЬЮ-ЙОРК , 5 апреля. / ТАСС /. Клип на песню Despacito пуэрториканских певцов Луиса Фонси и Дэдди Янки набрал 5 млрд просмотров на видеохостинге YouTube. Это новый рекорд для данной платформы, сообщил в четверг американский журнал Variety.

Он уточняет, что речь идет не о версии видео Despacito, записанной при участии канадского поп-певца Джастина Бибера . Этот вариант пока может похвастаться лишь около 7,6 млн просмотров.

В августе 2017 года официальный клип Despacito стал самым популярным видео в истории YouTube, набрав почти 3 млрд просмотров. Он обошел совместный проект рэпера Wiz Khalifa и певца Чарли Пута под названием See you again.

Композиция в исполнении пуэрториканцев была признана лучшей поп/рок-песней 2017 года, завоевав престижную музыкальную премию American Music Awards.