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«Как удалось похудеть?»: поклонники пытаются узнать секрет стройности Ольги Орловой
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«Как удалось похудеть?»: поклонники пытаются узнать секрет стройности Ольги Орловой 

Eva.ru 50 минут назад
Фото: Eva.ru
Известная певица и телеведущая Ольга Орлова славится своей любовью к публикации в сети философских мыслей и цитат. На этот раз она поделилась размышлениями персидского поэта о боли и радости, почему-то прикрепив к публикации фотографию в купальнике. И именно снимок стал предметом обсуждения поклонников женщины, а точнее, ее фигура.
Эстрадная певица, актриса и телеведущая далеко не в первый раз публикует в личном микроблоге высказывания известных людей. Некоторые из них очень нравятся ее подписчикам, другие же просто откровенно высмеивают. Но на этот раз главным предметом обсуждения стали не чьи-то мысли, а фотография знаменитости, которую она выложила в Инстаграм вместе с цитатой Джалладина Руми. «Боль существует только в сопротивлении, Радость — только в принятии. Даже события, наполненные болью, становятся радостными, когда мы принимаем их с открытым сердцем. Даже события, наполненные радостью, превращаются в болезненные, если мы не принимаем их. Нет такой вещи, как плохой опыт. Есть просто сопротивление тому, что есть»
Большинство поклонников Орловой даже не обратили внимания на изречение поэта. Они просто оказались поражены фигурой 40-летней знаменитости, которая удостоилась похвалы со стороны многих ее фанатов. Кроме того, часть из них была приятно удивлена и тем, что артистка заметно похудела, и постарались выяснить у нее секрет избавления от лишнего веса. «Великолепное тело!» «Олечка, куколка, умница!» «Как похудели?» «Олечка, когда вы только пришли на „Дом 2“, лишние килограммы же у вас ещё были. Сейчас вы бесподобны! откройте секрет!» «Каждому бы так выглядеть, всегда на 18, вы просто красавица!» «Ольга, прекрасно выглядите! Как вам удалось так похудеть?» «Такую красивую фигурку грех прятать в не раздельном купальнике!» Впрочем, некоторые из пользователей социальных сетей выразили немного отличное от большинства мнение. Они заявили, что после всех изменений, Ольга стала совершенно на себя не похожа и теперь ее очень трудно узнать.
Кстати, некоторое время назад Ольга одной из цитат сумела спровоцировать скандал, сравнив современную женщину с чайным пакетиком. Такая характеристика, естественно, оскорбила прекрасную часть пользователей сети, которая высказала в ответ свое возмущение.
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