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«Дорогие нытики»: «политический труп» Навальный пытается догнать давно ушедший поезд
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«Дорогие нытики»: «политический труп» Навальный пытается догнать давно ушедший поезд 

ФБА «Экономика сегодня» 49 минут назад
Фото: ФБА "Экономика сегодня"
Очередные попытки оспорить итоги президентских выборов, которые предпринимает Алексей Навальный, прибегая к статистической эквилибристике, бессмысленны — эффективность этих усилий будет нулевой. Такое мнение высказал гендиректор Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.
Алексей Навальный, до сих пор остро переживающий итоги последних президентских выборов, придумал оригинальный социологический прием, чтобы опровергнуть реальные цифры. В своем посте, опубликованном в соцсетях, Навальный, пытаясь продемонстрировать ошибочность статистики, сравнил рейтинги Владимира Путина …с рейтингами губернаторов.
При этом он не привел абсолютные цифры, предложив своим читателям, которых, очевидно, держит за простаков, только процентные значения, и используя пренебрежительный тон по отношению к своим условным поклонникам.
Нулевой эффект
Пусть Навальный покажет примеры фальсификации, иначе это все в пользу бедных, говорит Дмитрий Журавлев. Что касается приема, который он использует, «пряча» Путина среди губернаторов, то очевидно, что высокие показатели у руководителей регионов не означают же, что тот или иной губернатор влиятельней, чем Путин. Это совершенно разные цифры и сводить их вместе — это манипулятивный ход, отметил эксперт.
"Но дело даже не в этом — эта эквилибристика людям не интересна, вот что важно. У людей есть две точки зрения — вот результаты выборов, ну и прекрасно, и вторая — «политика меня не интересует», — сказал Журавлев.
Та форма политической борьбы, к какой прибегает Навальный, явственно указывает, что собственных ресурсов у него нет. Навальный использует любые приемы, которые только возможны, и готов прибегать к шутовству, раз ничего другого не остается, заметил эксперт: «Неадекватность формы означает отсутствие содержания».
"Эффект от подобных усилий будет нулевой, так как, повторюсь, людей это не интересует. Это интересует только сторонников Навального, но беда в том, что их становится все меньше. Даже те, кто его поддерживал, говорят — надоел", — сказал Дмитрий Журавлев.
Поезд ушел
Это подтверждается и массовым закрытием штабов Навального.
Первая волна была зафиксирована еще в начале февраля, когда ряд штабов прекратил работу из-за несогласия с деструктивными действиями Навального. Тогда, напомним, он пытался объявить бойкот президентским выборам, который в итоге провалился. На выборы, кстати, пришло значительно больше избирателей, чем шесть лет назад.
На этот раз причины более прозаичны, у потратившего на всю эту безрезультатную кампанию почти полмиллиарда рублей блогера банально заканчиваются средства. Которые он собирает фактически путем донатов (в том числе, от учащихся школ).
Буквально за один день закрылись штабы Навального в Ижевске, Новокузнецке, Орле, Белгороде, Оренбурге, Брянске, Белгороде, Калуге и ряде других городов России.
"Навальный в ходе кампании не смог себя вообще никак обозначить, и теперь пытается что-то озвучить вслед уходящему поезду", — подытожил Дмитрий Журавлев.
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