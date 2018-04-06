Доброе дело: жители ЮЗАО могут не выбрасывать старые гаджеты, а отдать их нуждающимся

4 апреля в столице стартовал флешмоб «Начни с себя», в рамках которого первый заместитель руководителя Аппарата Мэра и Правительства Москвы Вячеслав Шуленин подарил 3 планшета многодетным семьям и передал эстафету коллегам. Присоединиться к флешмобу могут все желающие: выкладывайте снимки в соцсети с хэштегами #ДоброеДело, #Начниссебя и отмечайте своих знакомых.

В этот же день в Центре профессионального и карьерного развития запустили благотворительную акцию «Доброе дело». Она направлена на то, что бы обеспечить нуждающихся горожан электронными устройствами. С их помощью членам многодетных семей, инвалидам и пенсионерам будет проще общаться, учиться, а также пользоваться полезными городскими сервисами (оплата ЖКХ или запись к врачу).

Неравнодушным москвичам, а также организациям предлагают поучаствовать в благотворительной акции, передав свои ставшие ненужными работающие гаджеты нуждающимся. Мобильные телефоны и смартфоны, планшеты, компьютеры, фотоаппараты и другая техника, безусловно, принесет пользу новым владельцам. Таким образом, гаджеты обретут вторую жизнь, а не окажутся выброшенными на свалку. Отметим, проект реализуется при поддержке Правительства Москвы и крупных российских компаний.

Электронные устройства можно сдать в определенные пункты приема. На Юго-Западе Москвы это — улица Каховская, дом 21. Также технику можно отнести в территориальные центры социального обслуживания населения, библиотеки ЮАО или по адресам:

— улица Таганская, дома 40-42;

— улица Планерная, дом 3, строение 2.

Передать гаджет желающие смогут и через бесплатного курьера сервиса You.Do.com. Больше информации о том, как сделать доброе дело, можно узнать здесь.